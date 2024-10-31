Внимание! В Тюменской области ожидаются мокрый снег и резкое похолодание

Posted 31 октября, 10:55
Published 31 октября, 10:55
Modified 31 октября, 10:57
Updated 31 октября, 10:57
Ночью в пятницу на юге Тюменской области будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер южный, юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду, температура от 1 до 6 градусов мороза.
Днем же прогнозируются дожди с мокрым снегом, воздух при этом прогреется до 4 градусов. Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду. На территории нашего региона возможны гололедные явления.
Ранее «Наш город» писал о том, что на Тюмень обрушится североатлантический циклон. Метеорологи прогнозируют сильный ветер с порывами до 16-18 м/с, осадки в виде мокрого снега, гололед.