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Posted 31 октября, 10:55

Published 31 октября, 10:55

Modified 31 октября, 10:57

Updated 31 октября, 10:57

Внимание! В Тюменской области ожидаются мокрый снег и резкое похолодание

Внимание! В Тюменской области ожидаются мокрый снег и резкое похолодание

31 октября 2024, 10:55
Фото: 1MI.
В первый день ноября в Тюменской области температура воздуха опустится до -6 градусов. Об этом информирует департамент гражданской защиты и пожарной безопасности региона.

Ночью в пятницу на юге Тюменской области будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер южный, юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду, температура от 1 до 6 градусов мороза.

Днем же прогнозируются дожди с мокрым снегом, воздух при этом прогреется до 4 градусов. Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду. На территории нашего региона возможны гололедные явления.

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Ранее «Наш город» писал о том, что на Тюмень обрушится североатлантический циклон. Метеорологи прогнозируют сильный ветер с порывами до 16-18 м/с, осадки в виде мокрого снега, гололед.

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