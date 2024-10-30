В Тюмени эвакуировали торговый центр, а таксисты зарабатывают по-новому

Posted 30 октября, 12:42
Published 30 октября, 12:42
Modified 30 октября, 12:42
Updated 30 октября, 12:42
Как стало известно, отток мигрантов в Тюменской области составляет около 5 процентов всей рабочей силы. Это влияет на дефицит кадров. Наибольший дефицит кадров наблюдается в строительстве, сельском хозяйстве, общественном питании и сфере уборки. Дефицит работников также влияет на стоимость услуг такси.
Плюсы — улучшение условий для работников и увеличение зарплаты, отрицательный аспект — рост цен в сферах, где основную рабочую силу составляли мигранты.
Теперь тюменские водители берут с клиентов деньги за возможность зарядить телефон или послушать музыку. Стоимость варьируется до 50 до 100 рублей.
Стоит учитывать, что в Тюмени за последние годы стоимость услуг такси и так поднялась на 30-40 рублей. Если еще в прошлом году один километр пути стоил 31 рубль, то сегодня уже 60 рублей и более (рост объясняют подорожанием топлива, автозапчастей, а также дефицитом водителей).
Сегодня в Тюмени эвакуировали посетителей торгового центра «Па-На-Ма», расположенного в центральном округе. Известно, что к эвакуации в торговом центре не были привлечены сотрудники МЧС по Тюменской области и Росгвардии. Возможно, там проводили плановое мероприятие. С начала октября это уже третья эвакуация в городе.
После публикации «Нашего города» в отношении сети аптек «Апрель» тюменская прокуратура проводит проверку. И вот, стало известно, что сотрудники массово подают заявления об увольнении. Поводом послужили сразу два серьезных разбирательства.
Заведующая рассказала о том, то боится давления руководства, которое пытается «повесить» на нее недостачи. Однако сотрудники сообщили, что и руководство сети аптек обратилось в прокуратуру, чтобы привлечь сотрудницу за мошенничество и злоупотребление служебным положением.
Октябрь для Ишимского района выдался трагичным. Там простились с четырьмя солдатами, погибшими в зоне специальной военной операции.
Неравнодушные жители попрощались с Артемом Кривушечевым, Юрием Чебаковым, Александром Пономаревым, Романом Сергеевым. В честь погибшего Петра Мальцева торжественно открыли парту Героя и мемориальную доску.