В Тюмени эвакуировали торговый центр, а таксисты зарабатывают по-новому

Стоит учитывать, что в Тюмени за последние годы стоимость услуг такси и так поднялась на 30-40 рублей. Если еще в прошлом году один километр пути стоил 31 рубль, то сегодня уже 60 рублей и более (рост объясняют подорожанием топлива, автозапчастей, а также дефицитом водителей).