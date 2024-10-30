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Posted 30 октября, 12:42

Published 30 октября, 12:42

Modified 30 октября, 12:42

Updated 30 октября, 12:42

В Тюмени эвакуировали торговый центр, а таксисты зарабатывают по-новому

В Тюмени эвакуировали торговый центр, а таксисты зарабатывают по-новому

30 октября 2024, 12:42
Фото: 1MI.
Сюжет
Итоги
Сегодня в нашем городе эвакуировали посетителей торгового центра «Па-На-Ма» в Зареке. Тем временем, тюменские таксисты берут деньги за предоставление возможности зарядить мобильное устройство или включить музыку.

Тюменцы ощутили последствия оттока мигрантов

Как стало известно, отток мигрантов в Тюменской области составляет около 5 процентов всей рабочей силы. Это влияет на дефицит кадров. Наибольший дефицит кадров наблюдается в строительстве, сельском хозяйстве, общественном питании и сфере уборки. Дефицит работников также влияет на стоимость услуг такси.

Плюсы — улучшение условий для работников и увеличение зарплаты, отрицательный аспект — рост цен в сферах, где основную рабочую силу составляли мигранты.

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Новый заработок тюменских таксистов

Теперь тюменские водители берут с клиентов деньги за возможность зарядить телефон или послушать музыку. Стоимость варьируется до 50 до 100 рублей.

Стоит учитывать, что в Тюмени за последние годы стоимость услуг такси и так поднялась на 30-40 рублей. Если еще в прошлом году один километр пути стоил 31 рубль, то сегодня уже 60 рублей и более (рост объясняют подорожанием топлива, автозапчастей, а также дефицитом водителей).

Хочешь музыку — плати: тюменские таксисты придумали новый вид заработка
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В Тюмени эвакуировали посетителей ТРЦ

Сегодня в Тюмени эвакуировали посетителей торгового центра «Па-На-Ма», расположенного в центральном округе. Известно, что к эвакуации в торговом центре не были привлечены сотрудники МЧС по Тюменской области и Росгвардии. Возможно, там проводили плановое мероприятие. С начала октября это уже третья эвакуация в городе.

В Тюмени эвакуировали посетителей крупного ТРЦ. Что произошло?
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Из аптек массово увольняются сотрудники

После публикации «Нашего города» в отношении сети аптек «Апрель» тюменская прокуратура проводит проверку. И вот, стало известно, что сотрудники массово подают заявления об увольнении. Поводом послужили сразу два серьезных разбирательства.

Заведующая рассказала о том, то боится давления руководства, которое пытается «повесить» на нее недостачи. Однако сотрудники сообщили, что и руководство сети аптек обратилось в прокуратуру, чтобы привлечь сотрудницу за мошенничество и злоупотребление служебным положением.

Стало страшно! Из аптек в Тюмени массово увольняются сотрудники
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Сразу несколько бойцов из района Тюменской области погибли на СВО

Октябрь для Ишимского района выдался трагичным. Там простились с четырьмя солдатами, погибшими в зоне специальной военной операции.

Неравнодушные жители попрощались с Артемом Кривушечевым, Юрием Чебаковым, Александром Пономаревым, Романом Сергеевым. В честь погибшего Петра Мальцева торжественно открыли парту Героя и мемориальную доску.

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