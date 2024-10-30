Смогут ли тюменцы увидеть завораживающее явление — метеорный поток Леониды?

Posted 30 октября, 11:38
Published 30 октября, 11:38
Modified 30 октября, 11:38
Updated 30 октября, 11:38
Звездопад Леониды пронесется над Землей в ноябре. Несмотря на то, что он будет действовать с 6 по 30 ноября, своего пика метеорный поток достигнет 16 и 17 ноября.
Как сообщают специалисты, ожидается около 15 метеоров в час в зените. Проблема в том, что может помешать полнолуние, которое взойдет над небом 17 ноября.
— Будет пасмурная погода, это также может помешать, — предупредил тюменский астроном, главный инженер обсерватории «Старая башня» Виталий Угренинов.
Звездопад Леониды лучше наблюдать после полуночи и до восхода Солнца, над восточным горизонтом. В это время созвездие Льва поднимается высоко над горизонтом.
Ранее «Наш Город» писал, что в середине октября жители Тюменской области могли наблюдать на ночном небе редчайшую комету Цзыцзиньшань — ATLAS. Ее было видно невооруженным глазом.