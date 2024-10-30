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Posted 30 октября, 11:38

Published 30 октября, 11:38

Modified 30 октября, 11:38

Updated 30 октября, 11:38

Смогут ли тюменцы увидеть завораживающее явление — метеорный поток Леониды?

Смогут ли тюменцы увидеть завораживающее явление — метеорный поток Леониды?

30 октября 2024, 11:38
Фото: Изображение Midjourney.
Уже в следующем месяце над нашей планетой пронесется метеорный поток Леониды. Он будет действовать с 6 по 30 ноября.

Звездопад Леониды пронесется над Землей в ноябре. Несмотря на то, что он будет действовать с 6 по 30 ноября, своего пика метеорный поток достигнет 16 и 17 ноября.

Как сообщают специалисты, ожидается около 15 метеоров в час в зените. Проблема в том, что может помешать полнолуние, которое взойдет над небом 17 ноября.

— Будет пасмурная погода, это также может помешать, — предупредил тюменский астроном, главный инженер обсерватории «Старая башня» Виталий Угренинов.

Звездопад Леониды лучше наблюдать после полуночи и до восхода Солнца, над восточным горизонтом. В это время созвездие Льва поднимается высоко над горизонтом.

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Ранее «Наш Город» писал, что в середине октября жители Тюменской области могли наблюдать на ночном небе редчайшую комету Цзыцзиньшань — ATLAS. Ее было видно невооруженным глазом.

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