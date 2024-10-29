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Posted 29 октября, 13:20

Published 29 октября, 13:20

Modified 29 октября, 13:22

Updated 29 октября, 13:22

Названы лучшие вакансии для тюменских студентов осенью 2024 года

Названы лучшие вакансии для тюменских студентов осенью 2024 года

29 октября 2024, 13:20
Фото: Изображение Midjourney.
По информации сервиса для размещения объявлений «Авито», в Тюмени профессия менеджера по работе с клиентами стала лидером по приросту вакансий для студентов.

Вообще, в Тюмени по итогам третьего квартала этого года число вакансий с пометкой «для студентов» год к году выросло на 70 процентов. Средние зарплатные предложения для начинающих специалистов увеличились на 18 процентов в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году и составили 56 750 рублей в месяц при полном рабочем дне.

Лидер среди вакансий — профессия менеджера по работе с клиентами. Средняя зарплата, которую предлагают работодатели на этой позиции соискателям без опыта, составляет 71 589 рубля в месяц.

На втором месте — менеджер по продажам, на третьем — повар.

Также высокие зарплаты предлагают кандидатам на позицию сварщика — в среднем 102 613 рублей в месяц, что на 2 процента выше показателей прошлого года.

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Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени в разы увеличился спрос на услуги красоты. Самыми востребованными бьюти-услугами в Тюмени стали: маникюр, педикюр, ресницы и брови и услуги парикмахера.

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