Названы лучшие вакансии для тюменских студентов осенью 2024 года

Posted 29 октября, 13:20
Published 29 октября, 13:20
Modified 29 октября, 13:22
Updated 29 октября, 13:22
Вообще, в Тюмени по итогам третьего квартала этого года число вакансий с пометкой «для студентов» год к году выросло на 70 процентов. Средние зарплатные предложения для начинающих специалистов увеличились на 18 процентов в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году и составили 56 750 рублей в месяц при полном рабочем дне.
Лидер среди вакансий — профессия менеджера по работе с клиентами. Средняя зарплата, которую предлагают работодатели на этой позиции соискателям без опыта, составляет 71 589 рубля в месяц.
На втором месте — менеджер по продажам, на третьем — повар.
Также высокие зарплаты предлагают кандидатам на позицию сварщика — в среднем 102 613 рублей в месяц, что на 2 процента выше показателей прошлого года.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени в разы увеличился спрос на услуги красоты. Самыми востребованными бьюти-услугами в Тюмени стали: маникюр, педикюр, ресницы и брови и услуги парикмахера.