Названы лучшие вакансии для тюменских студентов осенью 2024 года

Вообще, в Тюмени по итогам третьего квартала этого года число вакансий с пометкой «для студентов» год к году выросло на 70 процентов. Средние зарплатные предложения для начинающих специалистов увеличились на 18 процентов в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году и составили 56 750 рублей в месяц при полном рабочем дне.