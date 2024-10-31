Четверг станет в Тюмени последним солнечным днем этой недели

Posted 31 октября, 01:07
Published 31 октября, 01:07
Modified 31 октября, 01:07
Updated 31 октября, 01:07
В Тюмени 31 октября синоптики облачную с прояснениями погоду. В утренние и дневные часы термометры покажут -2…+2, в вечерние часы ожидается до 0. Скорость ветра составит 3,6 м/с.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:46 закат в 16:55, продолжительность дня 9 часов 9 минут.
В Тобольске 31 октября ожидается малооблачная поода. Утром и днем температура воздуха составит -2…+2, в ночные часы термометры покажут-1…0. Скорость ветра составит 3,9 м/с.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:39, закат в 16:41, продолжительность дня 9 часов 2 минуты.
В Ишиме 31 октября метеорологи обещают облачную с прояснениями погоду без осадков. Утром и днем термометры покажут -3….+3, ночью температура воздуха составит 0. Ветер будет дуть со скоростью 3 м/с.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:27 закат в 16:43, продолжительность дня 9 часов 16 минут.