Четверг станет в Тюмени последним солнечным днем этой недели

Переменная облачность, туман, ветер юго-восточного направления с порывами до 3-8 м/с ожидаются на юге Тюменской области в четверг, 31 октября. Днем столбики термометров покажут 0…+5, в ночные опустятся до -1…-6.

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