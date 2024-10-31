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Posted 31 октября, 07:33

Published 31 октября, 07:33

Modified 31 октября, 07:35

Updated 31 октября, 07:35

Власти Тюмени не нашли желающих проводить КРТ на Мелиораторов

Власти Тюмени не нашли желающих проводить КРТ на Мелиораторов

31 октября 2024, 07:33
Фото: 1MI.
Власти Тюмени не нашли желающих провести КРТ на участке в границе улиц Мелиораторов — 70 лет Октября. Аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

Земельный участок площадью 2,2 гектара был выставлен на продажу в начале октября. Начальная стоимость лота составляла 4 тысячи 59 рублей, сумма задатка для участия в торгах — 20 миллионов рублей.

Согласно документации, выкупившая землю компания должна была снести семь многоквартирных домов (в том числе три аварийных), а на их месте возвести высотки, обустроить спортивные площадки, парковки.

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Ранее «Наш Город» писал, что тюменская компания «М-СТРОЙ» выкупила за 5 миллионов рублей земельные участки под КРТ в районе Дома обороны. Начальная стоимость лота (1,09 га земли в районе улиц Таврическая, Клары Цеткин и Щербакова) составляла около 3,4 тысячи рублей.

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