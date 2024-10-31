Власти Тюмени не нашли желающих проводить КРТ на Мелиораторов

Ранее «Наш Город» писал, что тюменская компания «М-СТРОЙ» выкупила за 5 миллионов рублей земельные участки под КРТ в районе Дома обороны. Начальная стоимость лота (1,09 га земли в районе улиц Таврическая, Клары Цеткин и Щербакова) составляла около 3,4 тысячи рублей.