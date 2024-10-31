Власти Тюмени не нашли желающих проводить КРТ на Мелиораторов

Posted 31 октября, 07:33
Published 31 октября, 07:33
Modified 31 октября, 07:35
Updated 31 октября, 07:35
Земельный участок площадью 2,2 гектара был выставлен на продажу в начале октября. Начальная стоимость лота составляла 4 тысячи 59 рублей, сумма задатка для участия в торгах — 20 миллионов рублей.
Согласно документации, выкупившая землю компания должна была снести семь многоквартирных домов (в том числе три аварийных), а на их месте возвести высотки, обустроить спортивные площадки, парковки.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменская компания «М-СТРОЙ» выкупила за 5 миллионов рублей земельные участки под КРТ в районе Дома обороны. Начальная стоимость лота (1,09 га земли в районе улиц Таврическая, Клары Цеткин и Щербакова) составляла около 3,4 тысячи рублей.