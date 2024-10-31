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Posted 31 октября, 07:03

Published 31 октября, 07:03

Modified 31 октября, 07:05

Updated 31 октября, 07:05

Уволенная из-за откровенных фото учительница из Ишима появилась на улице в белье

Уволенная из-за откровенных фото тюменская учительница вышла на улицу в нижнем белье

31 октября 2024, 07:03
Фото: ВК Анастасия Шумилова.

Уволенная из-за откровенных фото учительница из Ишима появилась на улице в белье

Уволенная из-за откровенных фото в интернете ишимская экс-учительница Анастасия Шумилова вновь оказалась в центре скандальной истории. Девушку заметили, разгуливающей в купальнике, по центру Ишима.
«Я не могу просто слов подобрать, мне стыдно за это позорище. Центр города, Шумилова в нижнем белье и в шубе проводит съемки, слова действительно закончились. Вот этот человек топил за права учителей? Вот этот человек бегает и пишет заявления, что ей не дают жизни?» — возмутились ишимцы.

Горожане отметили, что в так называемом нижнем белье девушка прогуливалась в центральной части города, где расположены детские площадки, органы ЗАГС.

Фото: вИшиме.орг

Между тем, выяснилось, что Анастасия не ради личного интереса вышла на улицу в шубе и купальнике — она принимала участие в съемках, которые проходили в рамках нового шоу. На своей страничке в соцсетях девушка рассказала, что является героиней нового столичного проекта, а так называемое нижнее белье — это купальная одежда, подобранная стилистами.

Впрочем ишимцев данный ответ не особо устроил — возмущенные горожане отметили, что для съемок можно было снять студию, а «не вертеть одним местом рядом с детской площадкой».

Напомним, педагога-организатора Анастасию Шумилову уволили из городской школы Ишимы в 2023 году из-за откровенных фотография, опубликованных на ее странице ВК.

Волну возмущений тогда поднял ишимский активист Владимир Воронин. В итоге девушке поставили ультиматум — либо она удаляет из соцсетей все свои фотографии, прекращает работать моделью, либо увольняется. Анастасия выбрала второй вариант. После этого девушка занялась блогерством и модельным бизнесом, устроилась на работу в одно из известных агентств по продаже недвижимости.

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