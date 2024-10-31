Уволенная из-за откровенных фото тюменская учительница вышла на улицу в нижнем белье

Между тем, выяснилось, что Анастасия не ради личного интереса вышла на улицу в шубе и купальнике — она принимала участие в съемках, которые проходили в рамках нового шоу. На своей страничке в соцсетях девушка рассказала, что является героиней нового столичного проекта, а так называемое нижнее белье — это купальная одежда, подобранная стилистами.