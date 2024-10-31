Тюменцам начали приходить странные квитанции ЖКХ

Posted 31 октября, 06:09
Published 31 октября, 06:09
Modified 31 октября, 06:16
Updated 31 октября, 06:16
В квитанции было указано, что собственники должны провести поверку приборов учета в срок до 31 октября 2024 года. В ТРИЦ пояснили, что данное извещение является обычной рекламой. Данную информацию подтвердили в департаменте городского хозяйства администрации Тюмени.
В ведомстве отметили, что компания «Жилсервис» не входит в число организаций, аккредитованных государственной метрологической службой. Соответственно поверку проводить не может.
«Аккредитованные организации указаны на сайте Федеральной службы по аккредитации. На настоящей квитанции должны быть указаны фамилия и номер лицевого счета, а также индивидуальные начисления коммунальных услуг», — пояснили в ведомстве.
И напомнили, что поверка счетчиков воды проводится один раз в четыре года или шесть лет (зависит от модели прибора). Посмотреть дату предыдущей поверки можно либо в техпаспорте прибора учета, либо в акте ввода в эксплуатацию (хранится у абонента), либо позвонив на горячую линию «Росводоканал Тюмень», а также в телеграм-боте или на сайте организации.
Ранее «Наш Город» писал, что председатель Государственной думы Вячеслав Володин похвалил Тюменскую область за грамотно выстроенную системы работы ЖКХ. Он отметил, что тюменский регион эффективно и быстро решает возникающие проблемы в коммунальной сфере.