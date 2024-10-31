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Posted 31 октября, 06:09

Published 31 октября, 06:09

Modified 31 октября, 06:16

Updated 31 октября, 06:16

Тюменцам рассылают фейковые квитанции о поверке счетчиков

Тюменцам начали приходить странные квитанции ЖКХ

31 октября 2024, 06:09
Фото: nashgorod.ru.

Тюменцам рассылают фейковые квитанции о поверке счетчиков

Жителям Тюмени рассылают извещения, обязывающие провести поверку счетчиков воды. Как рассказали читатели «Нашего Города», на днях им поступило такое извещение от компании «Жилсервис».

В квитанции было указано, что собственники должны провести поверку приборов учета в срок до 31 октября 2024 года. В ТРИЦ пояснили, что данное извещение является обычной рекламой. Данную информацию подтвердили в департаменте городского хозяйства администрации Тюмени.

В ведомстве отметили, что компания «Жилсервис» не входит в число организаций, аккредитованных государственной метрологической службой. Соответственно поверку проводить не может.

«Аккредитованные организации указаны на сайте Федеральной службы по аккредитации. На настоящей квитанции должны быть указаны фамилия и номер лицевого счета, а также индивидуальные начисления коммунальных услуг», — пояснили в ведомстве.

И напомнили, что поверка счетчиков воды проводится один раз в четыре года или шесть лет (зависит от модели прибора). Посмотреть дату предыдущей поверки можно либо в техпаспорте прибора учета, либо в акте ввода в эксплуатацию (хранится у абонента), либо позвонив на горячую линию «Росводоканал Тюмень», а также в телеграм-боте или на сайте организации.

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Ранее «Наш Город» писал, что председатель Государственной думы Вячеслав Володин похвалил Тюменскую область за грамотно выстроенную системы работы ЖКХ. Он отметил, что тюменский регион эффективно и быстро решает возникающие проблемы в коммунальной сфере.

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