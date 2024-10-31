Тюменцам начали приходить странные квитанции ЖКХ

И напомнили, что поверка счетчиков воды проводится один раз в четыре года или шесть лет (зависит от модели прибора). Посмотреть дату предыдущей поверки можно либо в техпаспорте прибора учета, либо в акте ввода в эксплуатацию (хранится у абонента), либо позвонив на горячую линию «Росводоканал Тюмень», а также в телеграм-боте или на сайте организации.