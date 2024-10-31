Не покупайте это! Тюменцам рассказали, как не разориться в «Черную пятницу»

Чтобы избежать импульсивных покупок во время распродаж, рекомендуется заранее составить список товаров, которые вам действительно необходимы. Также полезно установить предельную сумму, которую вы готовы потратить в рамках акций. В противном случае есть риск потратить всю зарплату на то, что на первый взгляд кажется необходимым, но на самом деле не является таковым.