Не покупайте это! Тюменцам рассказали, как не разориться в «Черную пятницу»

Posted 31 октября, 07:34
Published 31 октября, 07:34
Modified 31 октября, 07:36
Updated 31 октября, 07:36
Ближайшим скидочным сезоном для тюменцев станет «11.11». Это глобальное событие распродаж началось в Китае 11 ноября, об этом сообщают «Новые Известия». Традиция пришла из студенческого протеста 90-х годов, когда они отмечали День холостяка, чтобы порадовать себя подарками. AliExpress увидел потенциал и запустил грандиозную распродажу товаров. Далее этому примеры последовали и другие компании.
Уже сейчас в тюменские ТРЦ заполнены рекламой грядущей распродажи. Горожанам обещают скидки дло 90%. Горожан завлекают цветастыми баннерами и фотографиями самых востребованных товаров. Такие же предложения можно встретить на Озон и Wildberries.
Также на подходе и «Черная пятница». Этот обычай пришел из Соединенных Штатов. Он возник как попытка возместить убытки от длинных выходных в ноябре. В США предлагают реальные скидки до 35%. О разнообразных 80-90% не упоминается, конечно. Максимальная — 35%.
В России старт «Черной пятницы» намечен на последнюю пятницу ноября, 29-е число. Некоторые магазины начнут продажу раньше и продлят ее на выходные.
Многие магазины пока не объявили о дате проведения «Чёрной пятницы». Вы можете узнать об актуальных датах и предоставляемых скидках на официальных сайтах магазинов и маркетплейсов, которые вас интересуют. Некоторые площадки предоставляют скидки практически весь ноябрь, а некоторые оставляют самые выгодные предложения лишь в течение первых часов, после чего товары могут быть раскуплены.
Для эффективных покупок во время распродаж следует следовать нескольким советам. Как рассказала экономист Ирина Меняйлова, часто продавцы по факту продают товары, завышая цену, а не снижая ее.
«Это работает, когда покупатель не знает реальной цены товара. Цель любого продавца — извлечение выгоды, об этом нельзя забывать. А потому некоторые вовсе толкают товар втридорога, а другие завышают цены на размер скидки, по сути, не меняя цены, но создавая ощущение „выгодного предложения““, — говорит Меняйлова.
Она отмечает, что реальных скидок в 80% и выше практически не бывает, а потому важно отслеживать цены заранее, сравнивать предложения разных магазинов и использовать купоны и промокоды для дополнительных скидок.
При покупке на онлайн-платформе продавец может предложить вам купоны. Вы также можете найти их в поисковике или на официальных страницах магазинов в социальных сетях. Эти специальные предложения позволяют уменьшить стоимость товара на определённый процент или конкретную сумму.
Чтобы избежать импульсивных покупок во время распродаж, рекомендуется заранее составить список товаров, которые вам действительно необходимы. Также полезно установить предельную сумму, которую вы готовы потратить в рамках акций. В противном случае есть риск потратить всю зарплату на то, что на первый взгляд кажется необходимым, но на самом деле не является таковым.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области активно ведётся строительство распределительного центра OZON, который будет располагаться вблизи села Успенка. На сайтах, посвящённых поиску работы, можно найти множество вакансий для сотрудников склада — будущим работникам будут платить от 132 тысяч рублей.