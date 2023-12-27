В 2023 году тюменцы оставили в интернет-магазинах более двух триллионов рублей

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
За девять месяцев 2023 года жители Тюменской области потратили на интернет-заказы более двух триллионов рублей. Треть покупок в регионе совершалась на маркетплейсах, агрегаторах объявлений и торговых площадках.
Особенно часто в качестве платежного средства банковскую карту используют на юге области. В целом в регионе с начала 2023 года их количество увеличилось на 10% и составило более 5.5 миллиона.
Помимо этого, в области растет количество банкоматов и электронных терминалов. Сейчас их насчитывается более 4.2 тысяч и 132 тысяч соответственно.
Ранее «Наш город» сообщал, что сотрудники тюменских магазинов одежды жалуются на хитрых покупателей. Люди стали чаще пользоваться законами о правах потребителей и нарушать условия торговли.