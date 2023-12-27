nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:23

Published Сегодня, 05:23

Modified Сегодня, 05:25

Updated Сегодня, 05:25

В 2023 году тюменцы потратили на онлайн-шопинг более двух триллионов рублей

В 2023 году тюменцы оставили в интернет-магазинах более двух триллионов рублей

27 декабря 2023, 05:23
Фото: 1MI

В 2023 году тюменцы потратили на онлайн-шопинг более двух триллионов рублей

Каждая третья покупка в Тюменской области совершается онлайн. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

За девять месяцев 2023 года жители Тюменской области потратили на интернет-заказы более двух триллионов рублей. Треть покупок в регионе совершалась на маркетплейсах, агрегаторах объявлений и торговых площадках.

Особенно часто в качестве платежного средства банковскую карту используют на юге области. В целом в регионе с начала 2023 года их количество увеличилось на 10% и составило более 5.5 миллиона.

Помимо этого, в области растет количество банкоматов и электронных терминалов. Сейчас их насчитывается более 4.2 тысяч и 132 тысяч соответственно.

Ранее «Наш город» сообщал, что сотрудники тюменских магазинов одежды жалуются на хитрых покупателей. Люди стали чаще пользоваться законами о правах потребителей и нарушать условия торговли.

«За деньги да»: первые гонорары Инстасамка заработала танцами на свадьбах в Тюмени
Узнать подробнее
Читайте также:
Известный рэпер намерен судиться с тюменским клубом из-за отмены концертаТюменка набрала кредитов на почти 5 млн рублей и все деньги перечислила мошенникамТюменские власти просят деньги у федералов на расчистку русла Туры
#Общество#Экономика#Тюменская область#Деньги#Новости тюмени#Тюменцы#Интернет#Покупки#Интернет-магазин#Банковские карты#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Новогодний беспредел»: в тюменских магазинах пожаловались на хитрых покупателей
Вчера, 07:35
«Акцент на глаза!»: визажист рассказал с каким макияжем стоит встречать год Дракона
Сегодня, 01:00
Как будут работать тюменские больницы в новогодние праздники. Инфографика
Вчера, 07:10
Пробивает как никогда: тюменцам объяснили, почему зимой хочется больше есть
Вчера, 09:36
Рабочие итоги года: кому в Тюмени в 2023 году предлагали самую высокую зарплату?
Сегодня, 04:21
Тюменцы поддержали кандидата в президенты от «Новых людей» Владислава Даванкова
Сегодня, 05:25