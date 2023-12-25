«За деньги да»: первые гонорары Инстасамка заработала танцами на свадьбах в Тюмени

Posted Сегодня, 16:45
Published Сегодня, 16:45
Modified Сегодня, 16:48
Updated Сегодня, 16:48
Об этом она рассказала на YouTube-шоу «Дерзкая готовка». По словам блогерши, первый гонорар она получила в дошкольном возрасте.
«Я занималась бальными танцами в Тобольске с 3-4 лет, у нас был классный тренер. Нас вывозили в Тюмень на соревнования, мы уже даже начали деньги зарабатывать, по тысяче там давали. Мы приезжали, выступали на свадьбах. Мне тогда было лет шесть», — поделилась Инстасамка с ведущей программы Лейсан Утяшевой.
Певица в разговоре тепло отозвалась о своем тренере по бальным танцам и передала ей привет.
Ранее «Наш город» опубликовал райдер Инстасамки и ее парня — известного репера. Так, стало известно, что пара берет за концерт пять миллионов рублей, а на ужин предпочитает куриные крылья с картофельным пюре на кокосовом молоке.