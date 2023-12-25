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Published Сегодня, 16:45

Modified Сегодня, 16:48

Updated Сегодня, 16:48

«За деньги да»: первые гонорары Инстасамка заработала танцами на свадьбах в Тюмени

25 декабря 2023, 16:45

Первые деньги блогерша Инстасамка заработала танцами на свадьбах в Тюмени

Блогер и рэп-исполнительница Инстасамка, уроженка Тобольска свои первые деньги заработала будучи маленькой девочкой. Она вместе с другими детьми из танцевальной группы выступала на свадьбах в Тюмени.
Фото: t.me/instasamkafuckyou

Об этом она рассказала на YouTube-шоу «Дерзкая готовка». По словам блогерши, первый гонорар она получила в дошкольном возрасте.

«Я занималась бальными танцами в Тобольске с 3-4 лет, у нас был классный тренер. Нас вывозили в Тюмень на соревнования, мы уже даже начали деньги зарабатывать, по тысяче там давали. Мы приезжали, выступали на свадьбах. Мне тогда было лет шесть», — поделилась Инстасамка с ведущей программы Лейсан Утяшевой.

Певица в разговоре тепло отозвалась о своем тренере по бальным танцам и передала ей привет.

Ранее «Наш город» опубликовал райдер Инстасамки и ее парня — известного репера. Так, стало известно, что пара берет за концерт пять миллионов рублей, а на ужин предпочитает куриные крылья с картофельным пюре на кокосовом молоке.

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#Общество#Ирина Швецова#Звезда#Инстасамка#Блогер
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