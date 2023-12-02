Тюменские власти просят деньги у федералов на расчистку русла Туры

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
В ведомстве пояснили, что река Тура является собственностью Российской Федерации и трансграничным водным объектом (протекает на территории двух субъектов Свердловской и Тюменской областей), поэтому финансирование мероприятий по ее экологическому оздоровлению может проводиться только за счет средств федерального бюджета.
«В настоящее время обмеление характерно для большинства водных объектов, расположенных в Тюменской области и в ближайших регионах. Основной причиной понижения уровня воды в реке Тура является природный фактор — наступление периода маловодных лет. Гидрологические процессы цикличны, в случае изменения цикла водности на многоводный возможно увеличение расхода воды в реке и, следовательно, подъема уровня воды. Вместе с тем, безусловно, существует необходимость расчистки русла реки, очистки от затонувших бревен, мусора и т. д», — отметили в ведомстве.
И добавили, что мероприятия по расчистке водных объектов предусматривают несколько этапов: обследование водного объекта, мониторинг с целью определения степени загрязненности и подтверждения необходимости выполнения работ, разработка проектной документации и непосредственно работы по расчистке.
Федеральными органами исполнительной власти уже проводится работа по формированию предварительного перечня мероприятий.
Ранее «Наш Город» писал, что губернатор Тюменской области Александр Моор во время прямой линии с населением региона выразил уверенность в том, что уровень воды в Туре восстановится после того как наступит многоводный период. В настоящее время главной задачей является сохранение бесперебойной работы ресурсоподающих предприятий.
Отметим, по данным гидропоста, на сегодняшний день уровень воды в Туре составляет -76 сантиметтров над нулем поста. За период с 26 ноября по 2 декабря он понизился на 4 сантиметра.