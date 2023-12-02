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Updated Сегодня, 12:23

Тюменские власти просят деньги у федералов на очистку реки Туры

Тюменские власти просят деньги у федералов на расчистку русла Туры

2 декабря 2023, 12:20
Фото: 1MI

Тюменские власти просят деньги у федералов на очистку реки Туры

Тюменские власти направили в Федеральное агентство водных ресурсов предложения о включении мероприятий по расчистке реки Тура в федеральный проект по экологическому оздоровлению водных объектов и выделении финансирования. Об этом сообщили в региональном департаменте недропользования и экологии.
Сюжет
Тура

В ведомстве пояснили, что река Тура является собственностью Российской Федерации и трансграничным водным объектом (протекает на территории двух субъектов Свердловской и Тюменской областей), поэтому финансирование мероприятий по ее экологическому оздоровлению может проводиться только за счет средств федерального бюджета.

«В настоящее время обмеление характерно для большинства водных объектов, расположенных в Тюменской области и в ближайших регионах. Основной причиной понижения уровня воды в реке Тура является природный фактор — наступление периода маловодных лет. Гидрологические процессы цикличны, в случае изменения цикла водности на многоводный возможно увеличение расхода воды в реке и, следовательно, подъема уровня воды. Вместе с тем, безусловно, существует необходимость расчистки русла реки, очистки от затонувших бревен, мусора и т. д», — отметили в ведомстве.

И добавили, что мероприятия по расчистке водных объектов предусматривают несколько этапов: обследование водного объекта, мониторинг с целью определения степени загрязненности и подтверждения необходимости выполнения работ, разработка проектной документации и непосредственно работы по расчистке.

Федеральными органами исполнительной власти уже проводится работа по формированию предварительного перечня мероприятий.

Ранее «Наш Город» писал, что губернатор Тюменской области Александр Моор во время прямой линии с населением региона выразил уверенность в том, что уровень воды в Туре восстановится после того как наступит многоводный период. В настоящее время главной задачей является сохранение бесперебойной работы ресурсоподающих предприятий.

Отметим, по данным гидропоста, на сегодняшний день уровень воды в Туре составляет -76 сантиметтров над нулем поста. За период с 26 ноября по 2 декабря он понизился на 4 сантиметра.

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