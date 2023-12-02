Тюменские власти просят деньги у федералов на расчистку русла Туры

Ранее «Наш Город» писал, что губернатор Тюменской области Александр Моор во время прямой линии с населением региона выразил уверенность в том, что уровень воды в Туре восстановится после того как наступит многоводный период. В настоящее время главной задачей является сохранение бесперебойной работы ресурсоподающих предприятий.