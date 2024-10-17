Как попасть на день открытых дверей в первый цифровой микрорайон Сибири

Чтобы сэкономить время и нервы, клиенты могут оформить опции «ремонт от застройщика» и «кухня с техникой от застройщика» в любом из трех предложенных цветовых решений. Больше не нужно искать подрядчиков, покупать материалы и контролировать подрядчиков. При этом стоимость дополнительных предложений можно включить в ипотеку.