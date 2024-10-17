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Posted 17 октября, 11:49

Published 17 октября, 11:49

Modified 18 октября, 13:51

Updated 18 октября, 13:51

Как попасть на день открытых дверей в первый цифровой микрорайон Сибири

Как попасть на день открытых дверей в первый цифровой микрорайон Сибири

17 октября 2024, 11:49
Фото: «Страна Девелопмент»
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Только один день в знаменитом тюменском жилом комплексе «Домашний» застройщик «Страна Девелопмент» проводит День открытых дверей. Событие состоится 19 октября.

Записаться на встречу с менеджером можно по ссылке, ведь именно в этот день клиенты компании смогут получить дополнительные скидки на квартиры. Какие бонусы и скидки доступны в День открытых дверей? *

Скидки

  • 200 тысяч рублей — на студии,
  • 300 тысяч рублей — на однокомнатные и двухкомнатные квартиры,
  • 500 тысяч рублей — на трехкомнатные квартиры,
  • Скидка 50% на ремонт студии, одно- и двухкомнатных лотов.

Бонусы

  • Рассрочка на два года на квартиры в четвертой очереди проекта,
  • Субсидированная семейная ипотека под 3,5%** на квартиры в третьей и четвертой очереди строительства.

Как воспользоваться предложением?

Все предложения доступны только при бронировании квартиры в субботу, 19 октября, и выходе на сделку до 26 октября включительно.

Где и когда пройдет День открытых дверей?

Будущих новоселов ждут в офисе продаж по адресу Новоселов, 105А. Менеджеры расскажут о проекте, квартирах и акциях с 10:00 до 18:00. Для того, чтобы точно успеть забрать свою скидку, советуем записаться на встречу.

Если вы живете в другом городе или в этот день вас не будет в Тюмени, то менеджеры ответят на все вопросы и помогут забронировать понравившуюся квартиру в формате онлайн. Все специальные предложения вам тоже будут доступны, — рассказали в компании «Страна Девелопмент».
Фото: «Страна Девелопмент»

Чем привлекателен ЖК «Домашний»?

Жилой комплекс будет состоять из 24 домов. Строительство всего микрорайона завершится в 2027 году. Общая площадь всего объекта — 51 га. Безбарьерная среда позволит и людям с ограниченными возможностями, и мамочкам с колясками, и пенсионерам чувствовать себя комфортно на территории всего ЖК.

Примечателен и Бульвар традиций, где предусмотрят развивающие детские площадки, инклюзивные пространства для реабилитации, беговые дорожки, турниковый комплекс, площадки для командных игр, ярмарки, кинопоказы, арт-объекты и дома-кормушки для птиц.

Фото: «Страна Девелопмент»

Собственные котельные дадут возможность 20-процентной экономии. Источник теплоснабжения в микрорайоне — отдельно стоящая автономная газовая котельная с погодозависимым графиком подачи тепла. Температура теплоносителя устанавливается автоматически в зависимости от температуры на улице.

Все квартиры сдаются с предчистовой отделкой. Это значит, что грязные работы выполнены: произведена разводка электричества и отопления, стяжка пола, а стены выровнены «под маяк». В квартире установлены розетки, выключатели и радиаторы. На входе — надежная стальная дверь. Будущим новоселам остается только выбрать материалы и начать ремонт.

Фото: «Страна Девелопмент»

Чтобы сэкономить время и нервы, клиенты могут оформить опции «ремонт от застройщика» и «кухня с техникой от застройщика» в любом из трех предложенных цветовых решений. Больше не нужно искать подрядчиков, покупать материалы и контролировать подрядчиков. При этом стоимость дополнительных предложений можно включить в ипотеку.

Интересно, что в 2023 году открыла двери новая школа в районе, рассчитанная на 1 тысячу 500 детей. Рядом с ЖК уже есть два муниципальных детских сада, но предусмотрено место еще под один.

Фото: «Страна Девелопмент»

ЖК «Домашний» расположен в районе Плеханово на Московском тракте вблизи с ТРЦ «Колумб». Недалеко от микрорайона — Плехановский бор, который имеет большую зеленую территорию и развитую инфраструктуру для отдыха, а также экопарк «Затюменский» — культовое место отдыха для горожан и гостей города с особой охраняемой территорией. Многие его растения занесены в Красную книгу.

Выбрать подходящую квартиру в доме в жилом комплексе «Домашний» можно на сайте застройщика strana.com.

*Акции не суммируются.

**Ипотеку предоставляет банк ВТБ. Полная стоимость кредита — 3,640% — 13,364%. Ставка в размере 3,5% годовых на весь срок кредита с даты заключения кредитного договора в случае оплаты первоначального взноса в размере не менее 30,1% и при подтверждении дохода и занятости. Сумма кредита Тюменской области — до 6 млн руб. Первый взнос — от 30,1%, для зарплатных клиентов банка — 20,1%.

ООО СЗ «СТРАНА ЗАПАД», ИНН 7203518337. Проектная декларация на наш. дом.рф.

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