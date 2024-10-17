Как попасть на день открытых дверей в первый цифровой микрорайон Сибири

Posted 17 октября, 11:49
Published 17 октября, 11:49
Modified 18 октября, 13:51
Updated 18 октября, 13:51
Записаться на встречу с менеджером можно по ссылке, ведь именно в этот день клиенты компании смогут получить дополнительные скидки на квартиры. Какие бонусы и скидки доступны в День открытых дверей? *
Все предложения доступны только при бронировании квартиры в субботу, 19 октября, и выходе на сделку до 26 октября включительно.
Будущих новоселов ждут в офисе продаж по адресу Новоселов, 105А. Менеджеры расскажут о проекте, квартирах и акциях с 10:00 до 18:00. Для того, чтобы точно успеть забрать свою скидку, советуем записаться на встречу.
Если вы живете в другом городе или в этот день вас не будет в Тюмени, то менеджеры ответят на все вопросы и помогут забронировать понравившуюся квартиру в формате онлайн. Все специальные предложения вам тоже будут доступны, — рассказали в компании «Страна Девелопмент».
Жилой комплекс будет состоять из 24 домов. Строительство всего микрорайона завершится в 2027 году. Общая площадь всего объекта — 51 га. Безбарьерная среда позволит и людям с ограниченными возможностями, и мамочкам с колясками, и пенсионерам чувствовать себя комфортно на территории всего ЖК.
Примечателен и Бульвар традиций, где предусмотрят развивающие детские площадки, инклюзивные пространства для реабилитации, беговые дорожки, турниковый комплекс, площадки для командных игр, ярмарки, кинопоказы, арт-объекты и дома-кормушки для птиц.
Собственные котельные дадут возможность 20-процентной экономии. Источник теплоснабжения в микрорайоне — отдельно стоящая автономная газовая котельная с погодозависимым графиком подачи тепла. Температура теплоносителя устанавливается автоматически в зависимости от температуры на улице.
Все квартиры сдаются с предчистовой отделкой. Это значит, что грязные работы выполнены: произведена разводка электричества и отопления, стяжка пола, а стены выровнены «под маяк». В квартире установлены розетки, выключатели и радиаторы. На входе — надежная стальная дверь. Будущим новоселам остается только выбрать материалы и начать ремонт.
Чтобы сэкономить время и нервы, клиенты могут оформить опции «ремонт от застройщика» и «кухня с техникой от застройщика» в любом из трех предложенных цветовых решений. Больше не нужно искать подрядчиков, покупать материалы и контролировать подрядчиков. При этом стоимость дополнительных предложений можно включить в ипотеку.
Интересно, что в 2023 году открыла двери новая школа в районе, рассчитанная на 1 тысячу 500 детей. Рядом с ЖК уже есть два муниципальных детских сада, но предусмотрено место еще под один.
ЖК «Домашний» расположен в районе Плеханово на Московском тракте вблизи с ТРЦ «Колумб». Недалеко от микрорайона — Плехановский бор, который имеет большую зеленую территорию и развитую инфраструктуру для отдыха, а также экопарк «Затюменский» — культовое место отдыха для горожан и гостей города с особой охраняемой территорией. Многие его растения занесены в Красную книгу.
Выбрать подходящую квартиру в доме в жилом комплексе «Домашний» можно на сайте застройщика strana.com.
*Акции не суммируются.
**Ипотеку предоставляет банк ВТБ. Полная стоимость кредита — 3,640% — 13,364%. Ставка в размере 3,5% годовых на весь срок кредита с даты заключения кредитного договора в случае оплаты первоначального взноса в размере не менее 30,1% и при подтверждении дохода и занятости. Сумма кредита Тюменской области — до 6 млн руб. Первый взнос — от 30,1%, для зарплатных клиентов банка — 20,1%.
ООО СЗ «СТРАНА ЗАПАД», ИНН 7203518337. Проектная декларация на наш. дом.рф.