В Тюмени появится новый приют для животных

Posted 29 октября, 11:18
Published 29 октября, 11:18
Modified 29 октября, 11:18
Updated 29 октября, 11:18
Сейчас на территории региона уже действует четыре муниципальных приюта. Новый приют для животных без владельцев хотят обустроить взамен старого. Количество мест в приюте будет также увеличено, отмечает управление ветеринарии.
К слову, вместительность каждого муниципального приюта, расположенного на территории Тюменской области — около 1 тысячи животных одновременно.
Ранее сообщалось о том, что приют на тысячу животных появится в Тюмени.
Ранее «Наш город» писал о том, что более 100 тысяч рублей заплатит семья из Тюменской области за нападение собаки.