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Posted 29 октября, 11:18

Published 29 октября, 11:18

Modified 29 октября, 11:18

Updated 29 октября, 11:18

В Тюмени появится новый приют для животных

В Тюмени появится новый приют для животных

29 октября 2024, 11:18
Фото: 1MI.
В нашем городе хотят построить еще один приют для животных взамен старого. Об этом проинформировали в региональном управлении ветеринарии.

Сейчас на территории региона уже действует четыре муниципальных приюта. Новый приют для животных без владельцев хотят обустроить взамен старого. Количество мест в приюте будет также увеличено, отмечает управление ветеринарии.

К слову, вместительность каждого муниципального приюта, расположенного на территории Тюменской области — около 1 тысячи животных одновременно.

Ранее сообщалось о том, что приют на тысячу животных появится в Тюмени.

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Ранее «Наш город» писал о том, что более 100 тысяч рублей заплатит семья из Тюменской области за нападение собаки.

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