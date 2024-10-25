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Posted 25 октября, 11:16

Published 25 октября, 11:16

Modified 25 октября, 11:21

Updated 25 октября, 11:21

Бродячая собака кинулась на ребенка под Тюменью

Бродячая собака кинулась на ребенка под Тюменью

25 октября 2024, 11:16
Фото: 1MI
В Бердюжском районе на ребенка напала бродячая собака. Ребенок пострадал несерьезно, отделавшись одним укусом.

Дело рассмотрели в районном суде. Известно, что накинулась собака на ребенка у местного стадиона, укусив за ногу. После этого ребенка доставили в больницу и оказали необходимую помощь.

Ответственность же за случившееся наложили на администрацию, поскольку она в праве отлавливать бездомных собак и принимать меры по предотвращению таких случаев. с администрации Бердюжского муниципального района взыскана в пользу ребенка компенсация морального вреда в 20 000 рублей.

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Ранее сообщалось о том, что приют на тысячу животных появится в Тюмени.

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#Александр Смирнов#Общество#Собаки#Бродячие собаки
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