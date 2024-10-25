Бродячая собака кинулась на ребенка под Тюменью

Ответственность же за случившееся наложили на администрацию, поскольку она в праве отлавливать бездомных собак и принимать меры по предотвращению таких случаев. с администрации Бердюжского муниципального района взыскана в пользу ребенка компенсация морального вреда в 20 000 рублей.