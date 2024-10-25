Бродячая собака кинулась на ребенка под Тюменью

Posted 25 октября, 11:16
Published 25 октября, 11:16
Modified 25 октября, 11:21
Updated 25 октября, 11:21
Дело рассмотрели в районном суде. Известно, что накинулась собака на ребенка у местного стадиона, укусив за ногу. После этого ребенка доставили в больницу и оказали необходимую помощь.
Ответственность же за случившееся наложили на администрацию, поскольку она в праве отлавливать бездомных собак и принимать меры по предотвращению таких случаев. с администрации Бердюжского муниципального района взыскана в пользу ребенка компенсация морального вреда в 20 000 рублей.