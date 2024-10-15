Еще один довод в пользу петиции. Бродячая собака напала на девочку в Ялуторовске

Posted 15 октября, 15:54
Published 15 октября, 15:54
Modified 15 октября, 15:56
Updated 15 октября, 15:56
В городе Ялуторовск Тюменской области произошло нападение безнадзорной собаки на ребенка.
В июле текущего года 9-летняя девочка играла во дворе одной из многоэтажек города, когда к ней подбежала бродячая собака и укусила ее за ногу.
Мать пострадавшей обратилась в прокуратуру для того, чтобы отстоять свои права. В результате проведенной проверки был подан иск в суд против городской администрации.
Суд взыскал с ответчика компенсацию морального ущерба в размере 45 тысяч рублей в пользу несовершеннолетней, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Надзорное ведомство будет контролировать исполнение судебного решения.
В последнее время проблема нападения бродячих собак на людей стала особо острой в обществе.
Не так давно, 7 октября, в посёлке Чульман Нерюнгринского района Якутии произошло страшное событие: бродячие собаки напали на 12-летнего ребёнка. Девочка возвращалась домой от подруги, примерно в 17:00. В районе магазина «Каспий» она подверглась атаке стаи собак, которые загнали её за гаражи и окружили и растерзали.
Согласно информации Следственного комитета Якутии, ребенок получил тяжелые укусно-разрывные раны рук, ног и головы. 8 октября появилась информация о том, что органы уже не смогли функционировать. Несмотря на усилия медицинского персонала, 9 октября девочка умерла в реанимационной палате Нерюнгринской центральной районной больницы. У нее остановилось сердце.
Эта трагедия взбудоражила не только жителей Якутии, но и других городов России. Жители различных регионов пишут, что у них такая же ситуация с бродячими собаками и при этом много псов разгуливает на самовыгуле без намордников. Горожане предлагают ужесточать законы по содержанию домашних животных.
Жители Якутии сформулировали петицию, призывая обеспечить защиту людей от нападений агрессивных бродячих собак. Их обращение было опубликовано на государственном портале «Российская общественная инициатива» (РОИ).
Адресованная федеральным властям России инициатива включает в себя запросы о обеспечении безопасности граждан страны. Авторы пишут:
«В последнее время зоозащитники добились того, что популяцию бродячих собак контролируют стерилизацией. Власти хотят увеличить количество приютов, сделать содержание в них собак пожизненным. Тем временем звери продолжают нападать и убивать».
Согласно их словам, нынешнее законодательство, касающееся бездомных собак, неэффективно. Люди испытывают страх, так как многие из них вынуждены ходить пешком на работу, в учебные заведения, а дети посещают школы, детские сады и гуляют на улице, подвергая себя риску.
«Бродячие собаки — не домашние животные. Это смертельно опасные хищники», — пытаются достучаться до федералов жители республики, пережившей очередную трагедию.
Создатели обращения предложили решение распространенной проблемы с бродячими собаками, которая беспокоит большинство россиян. Они предлагают разрешить людям защищаться от них путем использования любых возможных средств, без опасения быть привлеченными к уголовной ответственности, а также требуют незамедлительно запретить кормление бродячих собак в жилых районах, промышленных зонах и других местах. Люди также настаивают на том, чтобы безвозвратное устранение бездомных собак с улиц происходило в течение 10 дней.
Примечательно, что выраженная инициатива начала стремительно набирать голоса. По состоянию на 14 октября она вышла на первое место в РОИ, набрав 40 тыс. голосов в поддержку ее реализации. На вечер 15 октября за нее проголосовали уже более 52 тыс. человек.
Напомним, в августе мы писали, как бродячая собака покусала тюменского школьника. Ребенку понадобилась медицинская помощь.