Еще один довод в пользу петиции. Бродячая собака напала на девочку в Ялуторовске

Эта трагедия взбудоражила не только жителей Якутии, но и других городов России. Жители различных регионов пишут, что у них такая же ситуация с бродячими собаками и при этом много псов разгуливает на самовыгуле без намордников. Горожане предлагают ужесточать законы по содержанию домашних животных.