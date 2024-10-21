Нашли с пакетом на голове: в Тюмени неизвестные похитили пса у пенсионеров

Posted 21 октября, 07:27
Published 21 октября, 07:27
Modified 21 октября, 07:29
Updated 21 октября, 07:29
Сотрудники фонда обзвонили немало груминг-салонов и клиник в попытке найти хозяев, так как собака была со стрижкой и с кучей диагнозов. Однако все усилия были тщетными.
Многие говорили, что искать хозяев не надо, так как собаку выкинули. Однако, как выяснилось, сделали это вовсе не хозяева пса. И все это время владельцы фокстерьера искали питомца и нашли благодаря объявлению в местной группе.
Найденный фокстерьер 11 лет прожил в семье и был и остается горячо любимым питомцев. Его хозяева — пожилые люди.
«Покупали пса в питомнике в Казахстане. Из-за опухолей собаку уже несколько лет бреют, чтобы ему было не больно от триминга. Также его кормят только с руки», — рассказали в фонде «Потеряшки».
В минувшую пятницу хозяин вместе с фокстерьером пошел в магазин «Пятерочка» и привязал его у магазина. Пока он отсутствовал на автомобиле подъехали неизвестные и забрали собаку. Через сутки пса выкинули на улицу с пакетом на голове.
«Собаку мы передали хозяевам. Всем огромное спасибо за помощь. Траты на его обследования — хозяева компенсировали. Все собранные средства пойдут на других животных», — отметили в «Потеряшках».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области, в деревне Есаулова, хозяева убили свою собаку из-за того, что она разносила мусор по участку, а на усыпление денег у них не было. Животное просто повесили. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ «Жестокое обращение с животными».