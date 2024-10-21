Нашли с пакетом на голове: в Тюмени неизвестные похитили пса у пенсионеров

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области, в деревне Есаулова, хозяева убили свою собаку из-за того, что она разносила мусор по участку, а на усыпление денег у них не было. Животное просто повесили. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ «Жестокое обращение с животными».