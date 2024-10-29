В Тюмени может стать больше многодетных семей

Posted 29 октября, 10:40
Published 29 октября, 10:40
Modified 29 октября, 10:43
Updated 29 октября, 10:43
Так, в состав многодетной семьи предлагается включить пасынков, падчериц, отчимов, мачех.
— Законопроектом предлагается внести изменения в закон Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области» в целях расширения категории «многодетная семья». А именно: в состав многодетной семьи предлагается включить пасынков, падчериц, отчимов, мачех, — указано в документе внесенного в думу законопроекта.
В настоящий момент в нашем регионе к категории многодетных относят те семьи, где воспитываются трое или более детей. Отметим, что в том числе усыновленные, или взятые под опеку или попечительство.
В случае принятия данного законопроекта количество многодетных семей в Тюменской области может увеличиться в разы.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области из-за вспышки ОРВИ на дистанционное обучение переведены 34 класса в 19 школах региона. В начале октября число школьников, отправленных на карантин, было в два раза больше.