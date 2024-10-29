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Posted 29 октября, 10:40

Published 29 октября, 10:40

Modified 29 октября, 10:43

Updated 29 октября, 10:43

В Тюмени может стать больше многодетных семей

В Тюмени может стать больше многодетных семей

29 октября 2024, 10:40
Фото: 1MI.
Категория «многодетная семья» может быть расширена. Правительство Тюменской области хочет включить в ее состав падчериц, мачех, пасынков и отчимов. Законопроект внесли в областную думу.

Так, в состав многодетной семьи предлагается включить пасынков, падчериц, отчимов, мачех.

— Законопроектом предлагается внести изменения в закон Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области» в целях расширения категории «многодетная семья». А именно: в состав многодетной семьи предлагается включить пасынков, падчериц, отчимов, мачех, — указано в документе внесенного в думу законопроекта.

В настоящий момент в нашем регионе к категории многодетных относят те семьи, где воспитываются трое или более детей. Отметим, что в том числе усыновленные, или взятые под опеку или попечительство.

В случае принятия данного законопроекта количество многодетных семей в Тюменской области может увеличиться в разы.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области из-за вспышки ОРВИ на дистанционное обучение переведены 34 класса в 19 школах региона. В начале октября число школьников, отправленных на карантин, было в два раза больше.

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