В Тюмени появится популярное уральское кафе, а также построят новый подземный переход

Posted 21 октября, 12:46
Published 21 октября, 12:46
Modified 21 октября, 12:46
Updated 21 октября, 12:46
В Тюменской области опубликовали список самых высокооплачиваемых вакансий октября, этим работникам зачастую платят от 200 тысяч рублей.
Так, самый большой заработок в регионе предлагают производителю работ (прорабу) — 240 тысяч рублей. На хороший доход могут рассчитывать военнослужащие по контракту, овощеводы, монтажники наружных трубопроводов, начальники промышленности, начальники цехов, руководители проектов.
Летом 2021 года на улице Полевой рядом с торговым центром «Ямская слобода» в Тюмени была разлита большая лужа битума (было выявлено превышение показателя содержания нефтепродуктов в почве более чем в шесть раз).
Ущерб, нанесенный природе, был оценен в 698 тысяч рублей. За содержание земельного участка ответственны областные власти. Теперь департамент земельных отношений должен выплатить Роспотребнадзору крупную сумму в качестве компенсации.
В нашем городе скончалась заслуженный работник физической культуры, председатель Совета ветеранов спорта Тюмени Екатерина Коновалова. Она умерла в возрасте 83 лет.
Более 40 лет жизни она посвятила развитию физической культуры и спорта в нашем регионе. Именно по ее инициативе с 1988 года в областной столице проходит международный тюменский марафон и ежегодные соревнования «Тюмень спортивная».
Популярное уральское кафе Engels скоро появится в Тюмени. Несмотря на то, что дата открытия уральского проекта в нашем городе пока не называется, уже известен средний чек заведения — 700-1700 рублей. В меню заведения представлены полноценные горячие блюда, салаты, закуски, супы и десерты, а также прославленные вафли, которых «нет ни в Брюсселе, ни в Вене, ни Куала Лумпуре».
В Тюмени к следующему году разработают проект подземного перехода на улице Мельникайте. Разработкой проекта занимается дочка компании «Мостострой-11» — АО «Институт Тюменьгражданпроект». Когда стартуют работы, пока неизвестно.