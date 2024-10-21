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Posted 21 октября, 12:46

Published 21 октября, 12:46

Modified 21 октября, 12:46

Updated 21 октября, 12:46

В Тюмени появится популярное уральское кафе, а также построят новый подземный переход

В Тюмени появится популярное уральское кафе, а также построят новый подземный переход

21 октября 2024, 12:46
Фото: Изображение Midjourney
В Тюмени появится филиал одного из самых популярных уральских кафе — Engels. Тем временем, власти обсуждают разработку проекта нового подземного перехода на улице Мельникайте.

Кому в Тюмени платят больше 200 тысяч рублей

В Тюменской области опубликовали список самых высокооплачиваемых вакансий октября, этим работникам зачастую платят от 200 тысяч рублей.

Так, самый большой заработок в регионе предлагают производителю работ (прорабу) — 240 тысяч рублей. На хороший доход могут рассчитывать военнослужащие по контракту, овощеводы, монтажники наружных трубопроводов, начальники промышленности, начальники цехов, руководители проектов.

Зарплата от 200 тысяч рублей: кому в Тюмени готовы платить такие деньги
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Тюменские власти оплатят ущерб от разлива нефтепродуктов

Летом 2021 года на улице Полевой рядом с торговым центром «Ямская слобода» в Тюмени была разлита большая лужа битума (было выявлено превышение показателя содержания нефтепродуктов в почве более чем в шесть раз).

Ущерб, нанесенный природе, был оценен в 698 тысяч рублей. За содержание земельного участка ответственны областные власти. Теперь департамент земельных отношений должен выплатить Роспотребнадзору крупную сумму в качестве компенсации.

Тюменские власти должны выплатить ущерб от разлива нефтепродуктов в 2021 году
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Умерла председатель Совета ветеранов спорта Тюмени

В нашем городе скончалась заслуженный работник физической культуры, председатель Совета ветеранов спорта Тюмени Екатерина Коновалова. Она умерла в возрасте 83 лет.

Более 40 лет жизни она посвятила развитию физической культуры и спорта в нашем регионе. Именно по ее инициативе с 1988 года в областной столице проходит международный тюменский марафон и ежегодные соревнования «Тюмень спортивная».

Скончалась председатель Совета ветеранов спорта Тюмени Екатерина Коновалова
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Кафе Engels скоро откроются в Тюмени

Популярное уральское кафе Engels скоро появится в Тюмени. Несмотря на то, что дата открытия уральского проекта в нашем городе пока не называется, уже известен средний чек заведения — 700-1700 рублей. В меню заведения представлены полноценные горячие блюда, салаты, закуски, супы и десерты, а также прославленные вафли, которых «нет ни в Брюсселе, ни в Вене, ни Куала Лумпуре».

Популярный екатеринбургский ресторатор заходит в Тюмень
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В Тюмени появится новый подземный переход

В Тюмени к следующему году разработают проект подземного перехода на улице Мельникайте. Разработкой проекта занимается дочка компании «Мостострой-11» — АО «Институт Тюменьгражданпроект». Когда стартуют работы, пока неизвестно.

Новый подземный переход появится в Тюмени на улице Мельникайте
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