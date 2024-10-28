Понадобится электробритва! Что делать и куда жаловаться тюменцам, если сосед шумит?

Posted 28 октября, 05:34
Published 28 октября, 05:34
Modified 28 октября, 05:36
Updated 28 октября, 05:36
Конфликты из-за шумы в Тюменской области — частая проблема. Так, недавно одна из жительниц дома на улице Пушкина рассказала, что сходит с ума от соседа, который постоянно слушает музыку. Причем делает он это в разрешенное время, но музыка играет непрерывно.
Как объяснил юрист Илья Савченко, в вопросе шума в многоквартирных домах, важно знать ряд основополагающих законов. Первый из них — Жилищный кодекс РФ, а точнее его статья № 17.
«Здесь определяется обязанность собственников контролировать установленные нормы, в том числе, соблюдать тишину в определенное время и контролировать уровень шума в пределах допустимых границ», — говорит специалист.
Важно знать, что рекомендуемый уровень шума по СанПиН днем — 40 дБ, ночью — 30 дБ. Допускается превышение показателей до 15 дБ.Кроме того, в соответствии с законом Тюменской области «Об обеспечении тишины и покоя граждан», на территории региона запрещено шуметь в период с 22:00 до 09:00 по выходным и праздничным дням, а также с 22:00 до 08:00 в будние дни. В обеденное время с 13:00 до 15:00 шум также запрещён как в будние, так и в выходные и праздничные дни. Штрафы за нарушение закона для физических лиц составляют от 1 тысячи до 5 тысяч рублей.
«Однако, возвращаясь к нормам СанПиН, важно отметить, что и днем, в разрешенные для шума часы, звук не должен превышать 50 дБ с учетом допустимого колебания. Считается, что более громкий звук уже неблагоприятно влияет на человека. Также считается, что этот закон реально соблюдать, хотя на деле это не совсем так.», — указывает юрист.
Чтобы понять, каким может быть допустимый уровень шума, вам понадобится электробритва, ее шум достигает 55–60 дБ. Если внешний шум достигает такого же уровня, то можно говорить о нарушении. К примеру, пылесос издает уже около 75 дБ, 80 дБ — это звук мотоцикла с глушителем, а перфоратор издает звук в 90 и более дБ. Отметим, что при 135 дБ речь уже может идти о контузии.
«С учетом того, что шумоизоляция есть не везде, а людям нужно делать ремонт, двигать мебель и иногда послушать музыку хочется, те 50 дБ нарушаются регулярно. Практически любого из нас можно привлечь к ответственности», — говорит Савченко.
А потому специалист предлагает сначала пойти мирным путем решения проблемы с шумом.
С осознанием того, что все мы не без греха и порою нарушаем допустимые нормы, юрист советует сначала попытаться наладить диалог с соседом, который беспокоит вас своим шумом. Однако для начала важно оценить ситуацию.
Прежде всего, постарайтесь понять, что именно вызывает шум. Это может быть музыка, громкие разговоры, ремонт или что-то другое. Оцените, насколько это вас беспокоит. Иногда временные шумы, например, во время праздников, могут быть терпимыми, в то время как постоянный шум требует более серьезного вмешательства.
Если мириться с проблемой не получается, подойдите к соседям вежливо и объясните ситуацию. Возможно, они даже не осознают, что создают дискомфорт. Обсудите, в какое время шум особенно мешает, и предложите им по возможности снизить громкость.
Иногда разговоры могут привести к тому, что шумные соседи решаются установить шумоизоляцию внутри квартиры, чтобы не беспокоить соседей. В некоторых случаях, если вас беспокоит шум из нескольких квартир, то может иметь смысл установка систем шумоизоляции в вашей квартире.
Если диалог не помог решить проблему, а устанавливать в квартире системы защиты от шума вы не хотите, то будьте готовы звонить и писать обращения. Если нормы нарушены — закон будет на вашей стороне.
По словам юриста Савченко, сначала важно определить, какой закон нарушается соседом. Если шум беспокоит вас в то время, когда он запрещен, то вы можете вызвать участкового, который составить протокол и проведет разъяснительную беседу с жильцами.
Также вы можете обратиться в ТСЖ или управляющую компанию, чтобы сотрудник также принял меры.
«Управляющая компания вправе выписать штраф за нарушение условий тишины. Причем здесь речь идет даже о тех случаях, когда шум превышает норму, но происходит в „разрешенное“ время», — указывает специалист.
Если же участковый или управляющая компания не смогли помочь вам решить проблему, то вы самостоятельно можете обратиться в полицию, для этого важно предоставить доказательства того, что шум нарушает действующие нормы и общественный порядок.
Также вы можете подать иск в суд. В этом случае вы можете указать, что шум сказался на вашем уровне жизни или, например, вызвал проблемы со здоровьем, что может стать основанием для выплаты компенсации. Однако каждый из предоставленных факторов должен быть доказан.
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