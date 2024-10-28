Понадобится электробритва! Что делать и куда жаловаться тюменцам, если сосед шумит?

Важно знать, что рекомендуемый уровень шума по СанПиН днем — 40 дБ, ночью — 30 дБ. Допускается превышение показателей до 15 дБ.Кроме того, в соответствии с законом Тюменской области «Об обеспечении тишины и покоя граждан», на территории региона запрещено шуметь в период с 22:00 до 09:00 по выходным и праздничным дням, а также с 22:00 до 08:00 в будние дни. В обеденное время с 13:00 до 15:00 шум также запрещён как в будние, так и в выходные и праздничные дни. Штрафы за нарушение закона для физических лиц составляют от 1 тысячи до 5 тысяч рублей.