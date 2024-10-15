«Таракан залез от соседей», «лифт сломан уже 4 года»: рейтинг худших гостиниц Тюмени

По отзывам посетителей, в ноябре в номерах было достаточно тепло. Несмотря на то, что это, фактически, часть жилого дома, у гостиницы есть свой отдельный вход. Но цена за номер явно завышена — 2800 рублей по состоянию на 2022 год. Также из плюсов — рядом есть продуктовый круглосуточный магазин.