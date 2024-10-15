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Posted 15 октября, 01:00

Published 15 октября, 01:00

Modified 15 октября, 01:00

Updated 15 октября, 01:00

В Тюмени назвали худшие гостиницы в городе

«Таракан залез от соседей», «лифт сломан уже 4 года»: рейтинг худших гостиниц Тюмени

15 октября 2024, 01:00
Фото: 1MI

В Тюмени назвали худшие гостиницы в городе

Сюжет
Жилье
Подготовка к поездке в новый город всегда волнующий момент. Выбор жилья, особенно для туристов, является ключевым фактором комфортного пребывания. Однако в Тюмени не все гостиницы отвечают ожиданиям гостей, и оказываются ниже стандартов комфорта и сервиса.

В новом материале мы рассмотрим некоторые из наихудших гостиниц в Тюмени, оставляющих желать лучшего в плане комфорта, обслуживания и качества услуг.

Рассмотрим причины, по которым эти места не соответствуют ожиданиям гостей, и предоставим информацию, которая поможет путешественникам принять взвешенное решение при выборе жилья в городе.

Приведенные в рейтинге оценки взяты из отзывов посетителей Яндекс, в рейтинг не попали заведения с пятью и ниже количеством отзывов.

Гостиница «ЭкономЪ» — 2,6

Фото: Яндекс. Карты

Адрес: ул. Привокзальная, 30, корп. 1.

Гостиница скорее является мотелем, о чем говорит и соответствующая фасадная вывеска. Пользователи сообщают, что здесь есть ТВ, Wi-Fi, душ (платно), имеется кулер.

Находится прямо на ж/д вокзале, рядом расположена остановка транспорта, что позволяет уехать в любой район города, 15 минут пешком до центра города.

Цена номера от 800 до 1500 рублей. Оплата только наличными.

Из негативного — сложность подъехать на личном транспорте.

«Я так и не смог туда подъехать на машинке, несмотря на объяснения персонала по телефону. Возможно, оно и к лучшему, т. к. половина номеров выходит окнами на пути», — пишет Григорий С.

Гостиница «Галактика» — 3,2

Фото: Яндекс. Карты
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Адрес: ул. Минская, 47

В Яндексе гостиница позиционируется, как апартотель с 5 номерами. Из предоставленных удобств — душ, холодильник, стиральная машина, ТВ, Wi-Fi. Здесь можно оплатить номер картой, по QR-коду и СБП.

По отзывам посетителей, в ноябре в номерах было достаточно тепло. Несмотря на то, что это, фактически, часть жилого дома, у гостиницы есть свой отдельный вход. Но цена за номер явно завышена — 2800 рублей по состоянию на 2022 год. Также из плюсов — рядом есть продуктовый круглосуточный магазин.

«Из огромных минусов: матрасы продавленные, торчат пружины, спать было невозможно и будьте готовы к тому, что будете стоять под дверями, потому что звонок у них не работает, мы кое-как дозвонились до хозяина и нам только после этого открыли, завтрак не предусмотрен. Откуда взялись 3* непонятно, наверное они сами себе их присвоили», — дополняет пользователь Евгения Т.

Гостиница «Кемпинг» — 3,4

Фото: Яндекс. Карты

Адрес: ул. Федюнинского, 4/1

По аналогии с Экономом, эту гостиницу тоже можно отнести к категории мотелей. В одном доме с ней расположена СТО, а также магазин автозапчастей.

Из информации Яндекса, в гостинице можно поселиться в номере из 20 вариантов на выбор (есть для некурящих). Стоимость номера 1100-2300 рублей за сутки. Оплата картой.

Из дополнительного сервиса указаны возможности заказать сауну, массаж, посетить салон красоты. Есть парковка и Wi-Fi. Телевизоров в номерах нет.

«Была во втором домике, про другие не знаю, и там был запах. Заходишь в номер и прям в нос тебе запах. И даже как описать его не знаю, то ли старым чем-то. Но, в общем, если вы чувствительны к запахам, то не вселяйтесь во второй домик», — описала свой опыт Ирина О.

Гостиница «Старт» — 3,7

Фото: Яндекс. Карты
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Адрес ул. Олимпийская, 20

Пожалуй, первая гостиница в обзоре, которая имеет все атрибуты таковой. Здесь (по крайней мере, по представленному описанию) есть все, начиная от халата, тапочек и фена, и заканчивая прачечной, трансфером и мини-баром в номере. Цена за номер от 1000 рублей.

Гостиница вызывает двойственное восприятие у посетителей. Исходя из отзывов — однозначно в плюс можно записать доброжелательность хозяев и обслуживающего персонала. Если нужно, могут предложить обогреватель, также есть возможность заказать завтрак, обед или ужин.

Из негативного — ремонт в комнатах проводился очень давно, обои трескаются, эмаль на сантехнике сколота, ржавчина. Сюда же — плохое расположение гостиницы, под окнами постоянно слышны разборки и скандалы. Но самым большим недостатком являются тараканы, которые, по словам администрации, заползают из других квартир дома, в котором находится гостиница.

«Остатки былого … Из плюсов вежливый и доброжелательный персонал. А так тараканы, дубак в номере и ужасная сантехника. Район тоже оставляет желать лучшего, под окнами бухие маргиналы вечно выясняют отношения!», — пишет Матвей К.
«Кто соберется сюда будьте готовы к следующим моментам. Ремонта можно сказать нет: стены с подтеками, трещинами. Сан узел с запахом канализации, душевая со сколами эмали и соответственно заржавевшим металлом. Не было горячей воды, на этот случай предсмотрена одна общая душевая с проточным нагревателем. Даже чайника в номере нет. На завтраке одно место у стола было занято тараканом», — дополняет Александр.

Гостиница «Президент» — 3,7

Фото: Яндекс. Карты

Адрес: ул. Республики, 33

Также, как и в предыдущем случае, в гостинице есть привычный для подобных заведений сервис. Кроме того, внутри гостиницы есть оборудованный конференц-зал. Но и цена за номер здесь уже существенно выше — от 3700 до 10 000 рублей.

В отличие от предыдущего, эта гостиница находится в центральной части города. Пользователи отмечают располагающиеся рядом арт-объекты, кафе, бары и рестораны. Несмотря на оживленность района, в самой гостинице тихо.

В большинстве случаев посетители положительно отзываются о заведении. Отмечают приветливый и отзывчивый персонал. Но и минусы, преимущественно, отмечаются одни и те же.

Прежде всего, это касается приема пищи. Приходится переходить дорогу в соседнее кафе. Отдельные посетители жалуются на ремонт, который, по их оценкам, делался еще в 2010-х. Другие же, наоборот, отмечают стильную сантехнику и мебель.

Но общим недостатком для всех отмечается сломанный лифт. Причем, по словам Михаила М, этой проблеме уже, по меньшей мере, 4 года:

«Поэтому каждый раз по крутым лестницам будете спускаться и подниматься. Если в семье нету сильного человека — не рекомендую к заселению!».
«Минусы. Лифт не работает, заселили в номер на 5 этаже. Завтраки с 8 утра в кафе на против через дорогу. Номера большие просторные, но уставшие такое чувство что ремонт или обновление там было в году 2010 последний раз», — пишет Юрий.
«Отель в плохом состоянии, явно требует ремонта. Лифт не работает, ежедневной уборки номеров нет. Нет халатов и тапочек для гостей, зубные щетки и пасты, также отсутствуют. Позвонить на ресепшен не получится, из-за отсутствия в номерах телефонов», — отмечает Наталья К.
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Подводя итог нашего антирейтингу, мы еще раз подчеркнем, что составлялся он на основании оценок пользователей Яндекс. В каждом отдельном случае заведение сможет найти своих посетителей. Для кого-то важным будет возможность заселиться при дороге, для кого-то цена, для кого-то — расположенность в центре города. От себя можем пожелать, чтобы ваши ожидания не расходились с реальностью.

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Ранее мы рассказывали о худших продуктовых магазинах города по мнению посетителей. В материале можно узнать о том, где чаще всего можно найти просроченные продукты, столкнуться с грубым персоналом и стать жертвой обмана.

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