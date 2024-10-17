Вечеринки цыган не дают покоя тюменским жителям

Posted 17 октября, 13:48
Published 17 октября, 13:48
Modified 17 октября, 13:50
Updated 17 октября, 13:50
Тюменцы выражают недовольство от шума, который исходит из-за цыганских вечеринок на окраинах города практически каждые выходные.
«Мы живем в частном доме недалеко от заречных микрорайонов. И практически каждые выходные вынуждены терпеть невыносимый шум, вызванный частными цыганскими вечеринками. Люди кричат, ругаются матом, поют песни и дерутся. И все это — очень громко», — рассказал URA.RU собеседник агентства на условиях анонимности.
Он отметил, что многие страдают от шума, вызванного частными вечеринками, и пояснил, что практически все соседи уже задумываются о установке стеклопакетов со звукоизоляцией в своих домах, поскольку они не видят другого выхода из этой ситуации.
Также собеседник уточнил, что жители Тюмени пытались общаться с людьми, которые регулярно устраивают громкие вечеринки на окраинах города, однако это не принесло результатов. Правоохранительные структуры пока что еще не давали свои комментарии.
Ранее сообщалось, что тюменец забил до смерти и сжег двух цыган. Мужчина заявил, что один из собутыльников оскорбил его и ударил кулаком по груди, а затем пытался пырнуть ножом.