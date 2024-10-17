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Posted 17 октября, 13:48

Published 17 октября, 13:48

Modified 17 октября, 13:50

Updated 17 октября, 13:50

Тюменцы жалуются на шум от цыган на окраине города

Вечеринки цыган не дают покоя тюменским жителям

17 октября 2024, 13:48
Фото: 1MI

Тюменцы жалуются на шум от цыган на окраине города

Жители Тюмени вынуждены терпеть веселье и громкие праздники цыганских семей. Просьбы и уговоры не действуют, все ждут реакции правоохранителей.

Тюменцы выражают недовольство от шума, который исходит из-за цыганских вечеринок на окраинах города практически каждые выходные.

«Мы живем в частном доме недалеко от заречных микрорайонов. И практически каждые выходные вынуждены терпеть невыносимый шум, вызванный частными цыганскими вечеринками. Люди кричат, ругаются матом, поют песни и дерутся. И все это — очень громко», — рассказал URA.RU собеседник агентства на условиях анонимности.

Он отметил, что многие страдают от шума, вызванного частными вечеринками, и пояснил, что практически все соседи уже задумываются о установке стеклопакетов со звукоизоляцией в своих домах, поскольку они не видят другого выхода из этой ситуации.

Также собеседник уточнил, что жители Тюмени пытались общаться с людьми, которые регулярно устраивают громкие вечеринки на окраинах города, однако это не принесло результатов. Правоохранительные структуры пока что еще не давали свои комментарии.

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Ранее сообщалось, что тюменец забил до смерти и сжег двух цыган. Мужчина заявил, что один из собутыльников оскорбил его и ударил кулаком по груди, а затем пытался пырнуть ножом.

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#Иван Солдатов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Цыгане
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