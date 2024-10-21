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Posted 21 октября, 04:56

Published 21 октября, 04:56

Modified 21 октября, 04:58

Updated 21 октября, 04:58

В ДТП на трассе Тюмень — Омск погиб человек

Лоб в лоб: на тюменской трассе произошла смертельная авария. ФОТО

21 октября 2024, 04:56
Фото: ГАИ ТО

В ДТП на трассе Тюмень — Омск погиб человек

Сюжет
ДТП
Трагедия случилась в воскресенье около шести часов вечера на федеральной автодороге Тюмень — Омск. На 320-м километре трассы в Абатском районе столкнулись Volkswagen Polo и грузовик Volvo.

По предварительным данным, 66-летний водитель Volkswagen выехал на полосу встречного движения, где врезался в фуру. От удара легковушку смяло словно консервную банку.

В результате аварии пенсионер скончался от полученных травм на месте происшествия, 62-летняя пассажирка Volkswagen с травмами была госпитализирована.

Видео: ГАИ ТО.

Водитель большегруза, 64-летний мужчина, не пострадал.

Фото: ГАИ ТО

В настоящее время обстоятельства произошедшей трагедии выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

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Отметим, эта авария стала уже второй трагедией за последние трое суток, произошедшей на трассе Тюмень — Омск. Около полуночи 19 октября на 240-м километре автодороге произошло смертельное ДТП с участием большегруза и легковушки.

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