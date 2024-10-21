Лоб в лоб: на тюменской трассе произошла смертельная авария. ФОТО

Posted 21 октября, 04:56
Published 21 октября, 04:56
Modified 21 октября, 04:58
Updated 21 октября, 04:58
По предварительным данным, 66-летний водитель Volkswagen выехал на полосу встречного движения, где врезался в фуру. От удара легковушку смяло словно консервную банку.
В результате аварии пенсионер скончался от полученных травм на месте происшествия, 62-летняя пассажирка Volkswagen с травмами была госпитализирована.
Водитель большегруза, 64-летний мужчина, не пострадал.
В настоящее время обстоятельства произошедшей трагедии выясняют сотрудники Госавтоинспекции.
Отметим, эта авария стала уже второй трагедией за последние трое суток, произошедшей на трассе Тюмень — Омск. Около полуночи 19 октября на 240-м километре автодороге произошло смертельное ДТП с участием большегруза и легковушки.