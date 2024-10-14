Внимание! В Тюменской области прогнозируется резкое похолодание

Posted 14 октября, 11:30
Published 14 октября, 11:30
Modified 14 октября, 11:30
Updated 14 октября, 11:30
Ночью во вторник ожидается -3…-8 градусов, местами столбики термометров опустятся до минус 13 градусов. Днем 15 октября воздух прогреется до +3…+8 градусов. Осадков не ожидается. Порывы ветра достигнут от 3 до 8 метров в секунду.
В следующие два дня, 16 и 17 октября, температура воздуха будет варьироваться от -9 до ночью и +3, +8 днем. Также возможны осадки.
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