nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 октября, 11:30

Published 14 октября, 11:30

Modified 14 октября, 11:30

Updated 14 октября, 11:30

Внимание! В Тюменской области прогнозируется резкое похолодание

Внимание! В Тюменской области прогнозируется резкое похолодание

14 октября 2024, 11:30
Фото: 1MI
В нашем регионе прогнозируется резкое похолодание. В ночь на вторник, 15 октября, в Тюменской области ожидается -13 градусов. Об этом информируют специалисты Обь-Иртышского УГМС.

Ночью во вторник ожидается -3…-8 градусов, местами столбики термометров опустятся до минус 13 градусов. Днем 15 октября воздух прогреется до +3…+8 градусов. Осадков не ожидается. Порывы ветра достигнут от 3 до 8 метров в секунду.

В следующие два дня, 16 и 17 октября, температура воздуха будет варьироваться от -9 до ночью и +3, +8 днем. Также возможны осадки.

Что не так с обработкой тюменских дорог от льда и снега? Эксперты рассказали, чем стоит обрабатывать тюменские дороги от гололедицы.

Солнечно и холодно: в понедельник в Тюмени ожидается до -6
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюмени приняли решение о расселении аварийного дома по улице Индустриальной. Документ об изъятии квартир (более 40) опубликован на сайте мэрии города.

Читайте также:
Тюменские заведения примут участие в Российском ресторанном фестивале-2024Вытрезвителя рядом не было: тюменский врач спас женщину на борту самолетаСупруге участника СВО в Тюмени отказали в аренде квартиры
#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика