В Тюменской области в разы вырос спрос на сотрудников автобизнеса

Posted 14 октября, 12:01
Published 14 октября, 12:01
Modified 14 октября, 12:03
Updated 14 октября, 12:03
Согласно актуальным данным сервиса, в третьем квартале текущего года в Тюмени спрос работодателей на специалистов в автомобильном обслуживании вырос на 20 процентов за год. Потенциальные работники могут рассчитывать на заработную плату в размере 97 тысяч рублей за полный рабочий день.
Как отмечают аналитики, заметен рост спроса на специалистов разного профиля в авторемонте. Больше всего спрос вырос на автомойщиков — их стали искать на 37 процентов активнее, чем в аналогичное время в прошлом году.
Средняя заработная плата автомойщика, по имеющимся данным, составляет 62 060 рублей в месяц при полной занятости.
Стало больше предложений для соискателей, которые ищут работу шиномонтажниками и автоэлектриками. Работодатели в среднем предлагают порядка 98 тысяч рублей и 103 тыся рублей соответственно.
Ранее мы писали о том, что в Тюмени средние зарплатные предложения для новых сотрудников в сфере логистики за год выросли на 11 процентов.