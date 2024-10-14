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Posted 14 октября, 12:01

Published 14 октября, 12:01

Modified 14 октября, 12:03

Updated 14 октября, 12:03

В Тюменской области в разы вырос спрос на сотрудников автобизнеса

В Тюменской области в разы вырос спрос на сотрудников автобизнеса

14 октября 2024, 12:01
Фото: Изображение Midjourney
По информации сервиса для размещения объявлений «Авито Авто», в Тюмени спрос на сотрудников в автомобильном бизнесе за год вырос на 20 процентов.

Согласно актуальным данным сервиса, в третьем квартале текущего года в Тюмени спрос работодателей на специалистов в автомобильном обслуживании вырос на 20 процентов за год. Потенциальные работники могут рассчитывать на заработную плату в размере 97 тысяч рублей за полный рабочий день.

Как отмечают аналитики, заметен рост спроса на специалистов разного профиля в авторемонте. Больше всего спрос вырос на автомойщиков — их стали искать на 37 процентов активнее, чем в аналогичное время в прошлом году.

Средняя заработная плата автомойщика, по имеющимся данным, составляет 62 060 рублей в месяц при полной занятости.

Стало больше предложений для соискателей, которые ищут работу шиномонтажниками и автоэлектриками. Работодатели в среднем предлагают порядка 98 тысяч рублей и 103 тыся рублей соответственно.

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Ранее мы писали о том, что в Тюмени средние зарплатные предложения для новых сотрудников в сфере логистики за год выросли на 11 процентов.

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