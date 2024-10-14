В Тюменской области в разы вырос спрос на сотрудников автобизнеса

Согласно актуальным данным сервиса, в третьем квартале текущего года в Тюмени спрос работодателей на специалистов в автомобильном обслуживании вырос на 20 процентов за год. Потенциальные работники могут рассчитывать на заработную плату в размере 97 тысяч рублей за полный рабочий день.