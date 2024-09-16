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Posted 16 сентября, 11:20

Published 16 сентября, 11:20

Modified 16 сентября, 11:22

Updated 16 сентября, 11:22

Названы самые высокооплачиваемые профессии в сфере транспорта и логистики в Тюмени

Названы самые высокооплачиваемые профессии в сфере транспорта и логистики в Тюмени

16 сентября 2024, 11:20
Фото: Изображение Midjourney
По информации сервиса для размещения объявлений «Авито Работа», в Тюмени средние зарплатные предложения для новых сотрудников в сфере логистики за год выросли на 11 процентов.

Была проанализирована динамика средних зарплатных предложений и вакансий для новых сотрудников в сфере транспорта и логистики летом 2024 года в Тюмени.

Согласно актуальным данным пресс-службы сервиса, за год средние предлагаемые зарплаты для новых сотрудников в данной отрасли выросли на 11%. Они составили 69 тысяч рублей в месяц при полном рабочем дне.

Самыми высокооплачиваемыми профессиями в транспортно-логистической отрасли стали: курьер (новым сотрудникам предлагали в среднем 151 371 рубль в месяц), водитель самосвала (предложения достигли 108 007 рублей в месяц), упаковщик (соискатели на эту должность могут рассчитывать в среднем на 101 030 рублей ежемесячно).

Тюмень на 4 месте по приросту числа вакансий перед началом нового бизнес-сезона
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Ранее «Наш город» писал, что в новом учебном году электронная школа Тюменской области перешла на новую программную платформу. Подробно о сервисе рассказали в департаменте информатизации региона.

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