Все больше тюменцев ищут работу в офисе

Posted 26 сентября, 11:39
Published 26 сентября, 11:39
Modified 26 сентября, 11:41
Updated 26 сентября, 11:41
Согласно данным сервиса, в третьем квартале текущего года больше всего число откликов кандидатов при сравнении год к году выросло на вакансии маркетолога — на 119 процентов за год. Работодатели предлагают офисным работникам около 76 234 рублей в месяц при полной занятости.
Тюменцы все чаще стали интересоваться вакансией smm-специалиста. В третьем квартале текущего года число откликов на эти вакансии увеличилось на 89 процентов за год. Потенциальные работники могут рассчитывать на 52 тысячи рублей ежемесячно.
Также жителей Тюменской области интересует профессия юриста. Количество откликов на эти вакансии увеличилось на 46 процентов за год, а средние зарплатные предложения составили 61 тысячу рублей в месяц.
Ранее мы писали о том, что в Тюмени средние зарплатные предложения для новых сотрудников в сфере логистики за год выросли на 11 процентов.
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