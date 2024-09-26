Все больше тюменцев ищут работу в офисе

Согласно данным сервиса, в третьем квартале текущего года больше всего число откликов кандидатов при сравнении год к году выросло на вакансии маркетолога — на 119 процентов за год. Работодатели предлагают офисным работникам около 76 234 рублей в месяц при полной занятости.