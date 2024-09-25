Названы самые востребованные специальности в финансовой сфере в Тюменской области

Согласно данным сервиса, по итогам третьего квартала текущего года в Тюменской области наибольший прирост вакансий год к году пришелся на профессию бухгалтера. Спрос на бухгалтеров вырос на 48 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Соискателям предлагают в среднем 57 823 рубля в месяц при полной занятости.