Названы самые востребованные специальности в финансовой сфере в Тюменской области

Posted 25 сентября, 12:15
Published 25 сентября, 12:15
Modified 25 сентября, 12:17
Updated 25 сентября, 12:17
Согласно данным сервиса, по итогам третьего квартала текущего года в Тюменской области наибольший прирост вакансий год к году пришелся на профессию бухгалтера. Спрос на бухгалтеров вырос на 48 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Соискателям предлагают в среднем 57 823 рубля в месяц при полной занятости.
На втором месте расположилась вакансия экономиста. Новым потенциальным сотрудникам работодатели предлагают в среднем около 62 233 рубля в месяц за полный рабочий день. Спрос на этих работников вырос на 13 процентов.
Также востребованной является вакансия финансового консультанта. Средняя предлагаемая зарплата для новых сотрудников составляет 100 715 рублей в месяц при полной занятости.
Ранее мы писали о том, что в Тюмени средние зарплатные предложения для новых сотрудников в сфере логистики за год выросли на 11 процентов.