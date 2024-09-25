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Posted 25 сентября, 12:15

Published 25 сентября, 12:15

Modified 25 сентября, 12:17

Updated 25 сентября, 12:17

Названы самые востребованные специальности в финансовой сфере в Тюменской области

Названы самые востребованные специальности в финансовой сфере в Тюменской области

25 сентября 2024, 12:15
Фото: Изображение Midjourney
По информации сервиса для размещения объявлений «Авито Работа», самыми востребованными специалистами в финансовой сфере в Тюменской области стали бухгалтеры.

Согласно данным сервиса, по итогам третьего квартала текущего года в Тюменской области наибольший прирост вакансий год к году пришелся на профессию бухгалтера. Спрос на бухгалтеров вырос на 48 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Соискателям предлагают в среднем 57 823 рубля в месяц при полной занятости.

На втором месте расположилась вакансия экономиста. Новым потенциальным сотрудникам работодатели предлагают в среднем около 62 233 рубля в месяц за полный рабочий день. Спрос на этих работников вырос на 13 процентов.

Также востребованной является вакансия финансового консультанта. Средняя предлагаемая зарплата для новых сотрудников составляет 100 715 рублей в месяц при полной занятости.

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Ранее мы писали о том, что в Тюмени средние зарплатные предложения для новых сотрудников в сфере логистики за год выросли на 11 процентов.

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