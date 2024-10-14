В Тюмени глупеет молодежь, приезжают бандиты и не дают квартиры участникам СВО

Posted 14 октября, 12:38
Published 14 октября, 12:38
Modified 14 октября, 12:40
Updated 14 октября, 12:40
В Тюмени озаботились уровнем образования нынешней молодежи, дело в том, что в сети уже часто ходят ролики о том, что современные дети и подростки не могут ответить на элементарные вопросы из школьной программы.
Психологи и эксперты нашли этому объяснение.
«Сейчас для молодежи главное — свободы личности, деньги и статус. Отчасти такие приоритеты, действительно, говорит о том, что общество сделало шаг назад, ведь эти черты характерны приматам. Если сравнивать с прошлыми поколениями, где общее благо было выше собственного, то мы, действительно можем говорить о таких негативных изменениях» — говорит местный психолог Петр Зосимов
Женщине, искавшей квартиру в Тюмени отказались помогать риэлторы. Как рассказала сама женщина, дело в том, что ее муж сейчас в зоне СВО. Риэлтор, с которым она разговаривала, узнав об этом, сказал, что ее муж — убийца и террорист, таким с квартирой он помогать не будет.
Однако риэлтор утверждает обратное. Он говорит, что все дело в том, что хозяева квартиры сами отказались заселять к себе бойцов СВО. Поскольку уже был неприятный опыт с избиениями, скандалами и пьяным дебошем от них.
Русскую общину начали покидать участники. Дело в том, что в регионе случился скандал среди МВД и сообществом. Ранее местный полковник Козлов отреагировал на поведение общины и решил, что ее необходимо проверить на экстремизм.
«На определённом этапе нашей работы наступил момент, когда практически всей команде актива пришлось отделиться от „Русской Общины“ и начать независимую работу на благо жителей родного нам города, — пишут вышедшие из общины участники.
В Тюменской области увеличивается уровень преступлений, совершенных жителями Ханты-Мансийского автономного округа. Как рассказали инсайдеры, приезжают в регион бандиты из ХМАО, на заработки. Чаще всего северян ловят на кражах. Также нередко гости из ХМАО принимают участие в драках.
В начале ноября в Тюмени состоится крупный турнир единоборств. Он, по словам организаторов, должен зарядить тюменцев и дать им то шоу, которое они до этого не видели.
Главным столкновением должны стать поединок Гаджи Автомата против Олега Фомича. Этот бой раскачивали несколько лет разные промоушены, однако впервые он пройдет именно в Тюмени.