В Тюмени глупеет молодежь, приезжают бандиты и не дают квартиры участникам СВО

Женщине, искавшей квартиру в Тюмени отказались помогать риэлторы. Как рассказала сама женщина, дело в том, что ее муж сейчас в зоне СВО. Риэлтор, с которым она разговаривала, узнав об этом, сказал, что ее муж — убийца и террорист, таким с квартирой он помогать не будет.