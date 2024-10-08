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Posted 8 октября, 13:24

Published 8 октября, 13:24

Modified 8 октября, 13:26

Updated 8 октября, 13:26

Тюмень окончательно прощается с теплом, а недвижимость в городе стагнирует

Тюмень окончательно прощается с теплом, а недвижимость в городе стагнирует

8 октября 2024, 13:24
Фото: 1MI
Сюжет
Итоги
Тюменская область окончательно может распрощаться с теплом, на город надвигается мощный циклон. При этом ипотека в городе также начинает сбоить, люди, что называется, могут оказаться в кризисе недвижимости.

Теплу — конец!

В Тюмени можно окончательно попрощаться с бабьим летом, на регион надвигается мощный циклон. Он принесет с собой ветер, осадки и даже снег. Похолодание начнется с завтрашнего дня. Если сегодня дневная температура воздуха достигает +18…+20, то уже в среду она резко снизится на несколько градусов. Снег же выпадет на 3 или даже 10 сантиметров.

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Ипотечный кризис

Тюменцы стоят на пороге нового ипотечного кризиса. Он может накрыть регион в ближайшие полгода. При этом оформить ипотеку по действующей ставке — задача из области фантастики.

Как рассказали риэлторы, сейчас взять ипотеку — это не то что большой риск, а настоящее самоубийство. Уже известно, что позволить себе такую ссуду могут только 20-25% россиян, а в Тюмени дела еще хуже. Однако, пока в результате падения спроса в регионах России цены на новостройки стали снижаться, в Тюменской области стоимость квадратного метра удерживалась, а местами даже дорожала.

Самый адекватный вариант — ждать каких-либо послаблений от властей, поскольку семейная ипотека уже исчерпана, а другой альтернативы пока не предвидится.

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Погибли земляки

В Тобольске попрощаются с двумя земляками, погибшими на СВО, оба они пошли на фронт сами, и погибли с разницей всего в три месяца. Сначала не стало Анвара Шарипова, он погиб при исполнении в мае.

Вторым же погиб Никита Радочин, он провел на СВО меньше времени, но также отдал жизнь во время выполнения боевой задачи.

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Смертельное ДТП

В Тюменском районе случилось жуткое ДТП. Водитель Лады влетел в грузовик, не справившись с управлением. От этого грузовик перевернулся, а легковушка улетела в кювет. Мужчина за рулем лады погиб на месте, водитель грузовика не пострадал.

В ситуации разбираются сотрудники госавтоинспекции.

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Астрономическое явление

Тюменцы смогут увидеть яркое астрономическое явление — над Землей пролетит комета Цзыцзиньшань, одна из самых ярких в солнечной системе. Увидеть ее можно будет в течение трех дней, до 11 октября.

Самым ярким будет ночь с 11 на 12-е, тогда комету можно будет увидеть даже в городе.

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