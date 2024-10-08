Тюмень окончательно прощается с теплом, а недвижимость в городе стагнирует

Как рассказали риэлторы, сейчас взять ипотеку — это не то что большой риск, а настоящее самоубийство. Уже известно, что позволить себе такую ссуду могут только 20-25% россиян, а в Тюмени дела еще хуже. Однако, пока в результате падения спроса в регионах России цены на новостройки стали снижаться, в Тюменской области стоимость квадратного метра удерживалась, а местами даже дорожала.