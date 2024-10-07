Тюменцам отравляет жизнь банда малолетних хулиганов, а синоптики прогнозируют снег

Posted 7 октября, 13:24
Published 7 октября, 13:24
Modified 7 октября, 13:27
Updated 7 октября, 13:27
Тюменцам мешает жизнь банда малолетних хулиганов. На них жалуются как дети младшего возраста, так и взрослые. Группа подростков задирает младших, отбирает у ни деньги и нападают на взрослых.
Делом в том числе заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин, он поручил провести проверку тюменским коллегам и доложить о проделанной работе.
Синоптики дали прогноз погоды на эту зиму в Тюмени. По словам экспертов, на регион надвигается мощный циклон, он накроет область уже в начале декабря. Но аномальных морозов при этом не ожидается, разве что — похолодания с порывистым ветром до -15 -19 градусов.
В Тюмени очень скоро подорожает техосмотр. Новые изменения вступят в силу уже в январе этого года. Сообщается, что в среднем цена поднимается на 70 рублей. Это один из самых низких показателей стоимости ТО в России. При этом, еще с 2021 года владельцы частного автопарка должны проходить ТО лишь в случае постановки на учет и перерегистрации авто старше четырех лет, а также при внесении изменений в конструкцию транспортного средства.
Тюменская семья не может добиться выплат за погибшего на СВО сына. На них претендует его жена. Сам же муж женщины женился буквально за 3 дня до ухода на фронт и своей кончины. Выяснилось, что служил Виталий Пшеничный санитаром на СВО, сам получил несколько ранений, на какое-то время осел в Пензе, после перешел в военную часть Самары.
Там мужчина познакомился с женщиной Викторией и расписался с ней через две недели после знакомства. После, в свой день рождения, погиб. При этом ранее присылал своей тете карту с тремя миллионами рублей на счету, сказав, что она может тратить деньги. Тетя этого делать не стала, поскольку знала, что он хочет забрать сына из приемной семьи, куда он попал после смерти жены и купить с ним дом.
Однако после смерти Виталия деньги с карты пропали. Их себе якобы присвоила новая жена погибшего, сообщив, что имеет на это право, поскольку они женаты.
В Тюменской области в одном из лесов внезапно заметили… верблюдов. Видеоролик с разгуливающими среди деревьев верблюдом и верблюдицей опубликовал в социальных сетях житель Ярковского района. Откуда они при этом взялись — до сих пор неизвестно.
Между тем, в комментариях предположили, что экзотические животные сбежали в лес из одного из местных хозяйств.