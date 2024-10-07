Тюменцам отравляет жизнь банда малолетних хулиганов, а синоптики прогнозируют снег

В Тюмени очень скоро подорожает техосмотр. Новые изменения вступят в силу уже в январе этого года. Сообщается, что в среднем цена поднимается на 70 рублей. Это один из самых низких показателей стоимости ТО в России. При этом, еще с 2021 года владельцы частного автопарка должны проходить ТО лишь в случае постановки на учет и перерегистрации авто старше четырех лет, а также при внесении изменений в конструкцию транспортного средства.