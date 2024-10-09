Огромные сроки получили представители тюменской ОПГ, а тюменки накачивают губы сами

В Тюмени вырос спрос на шприцы и уколы для увеличения губ. Причем не в клиниках, а индивидуально. Женщины скупают такой товар на торговых площадках очень активно. Дело в том, что накаченные губы — это вернувшийся тренд, поэтому многие девушки решили успеть сделать себе такое как можно быстрее, без трат и очереди в клиниках.