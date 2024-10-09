Огромные сроки получили представители тюменской ОПГ, а тюменки накачивают губы сами

Posted 9 октября, 13:27
Published 9 октября, 13:27
Modified 9 октября, 13:29
Updated 9 октября, 13:29
В Тюмени вынесли приговор местной ОПГ, известной как банда Патрушонка, руководил ей Сергей Патрушев. В общей сложности банде дали 50 лет тюрьмы. В ходе следствия вскрылось как минимум 23 эпизода вымогательства и рэкета.
Кроме того, лидер банды — выходец из авторитетов 90-х, имевший связи и хорошие отношения с другими бандитами и даже держал общак. Признали его виновным в занимании высокого положения в преступной иерархии, рэкете, угрозах, разбое, рэкете и грабежах. Лидер отправится в колонию на 17 лет.
Еще одну преступную группу задержали в Тюмени. Там несколько нечистых на руку предпринимателя решили организовать подпольное казино. Все необходимое, в том числе, место для проведения игр нашли заранее.
По итогу, все купленное, вроде автоматов и столов для покера и рулетки были изъяты. Предприниматели задержаны.
В Тобольске простятся с погибшим на СВО бывшим силовиком Владимиром Перескоком. Погиб он в сентября, до этого много лет работал в органах, но, как рассказал в своем письме, с работы его вытравили, лишив звания из-за конфликта с руководством.
Не помогло мужчине в восстановлении справедливости ни обращение в Москву, ни на телевидение.
В Тюмени вырос спрос на шприцы и уколы для увеличения губ. Причем не в клиниках, а индивидуально. Женщины скупают такой товар на торговых площадках очень активно. Дело в том, что накаченные губы — это вернувшийся тренд, поэтому многие девушки решили успеть сделать себе такое как можно быстрее, без трат и очереди в клиниках.
Прямые перелеты из Тюмени в Египет появится в осенне-зимнем расписании аэропорта «Рощино». Об этом свидетельствуют данные расписания областной авиагавани. Стартуют вылеты 7 ноября. Лететь придется около 7 часов.
Их будет выполнять компания Azur Air на среднефезюляжных «Боингах».