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Posted 9 октября, 13:27

Published 9 октября, 13:27

Modified 9 октября, 13:29

Updated 9 октября, 13:29

Огромные сроки получили представители тюменской ОПГ, а тюменки накачивают губы сами

Огромные сроки получили представители тюменской ОПГ, а тюменки накачивают губы сами

9 октября 2024, 13:27
Фото: 1MI
Сюжет
Итоги
В Тюмени вынесли приговор «Банде Патрушева» — ОПГ, промышлявшей на территории региона рэкетом и грабежами. В то же время еще одних не чистых на руку тюменцев задержали за организацию подпольного казино.

Приговор банде

В Тюмени вынесли приговор местной ОПГ, известной как банда Патрушонка, руководил ей Сергей Патрушев. В общей сложности банде дали 50 лет тюрьмы. В ходе следствия вскрылось как минимум 23 эпизода вымогательства и рэкета.

Кроме того, лидер банды — выходец из авторитетов 90-х, имевший связи и хорошие отношения с другими бандитами и даже держал общак. Признали его виновным в занимании высокого положения в преступной иерархии, рэкете, угрозах, разбое, рэкете и грабежах. Лидер отправится в колонию на 17 лет.

Банда «Патрушонка» в сборе. В Тюмени осудили ОПГ рэкетиров, терроризировавших город
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Тюменский азарт

Еще одну преступную группу задержали в Тюмени. Там несколько нечистых на руку предпринимателя решили организовать подпольное казино. Все необходимое, в том числе, место для проведения игр нашли заранее.

По итогу, все купленное, вроде автоматов и столов для покера и рулетки были изъяты. Предприниматели задержаны.

Взрослые игры. В Тюмени силовики накрыли подпольное казино
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Погиб НЕофицером

В Тобольске простятся с погибшим на СВО бывшим силовиком Владимиром Перескоком. Погиб он в сентября, до этого много лет работал в органах, но, как рассказал в своем письме, с работы его вытравили, лишив звания из-за конфликта с руководством.

Не помогло мужчине в восстановлении справедливости ни обращение в Москву, ни на телевидение.

Предан и убит. В зоне СВО погиб бывший тобольский полицейский
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Колем сами!

В Тюмени вырос спрос на шприцы и уколы для увеличения губ. Причем не в клиниках, а индивидуально. Женщины скупают такой товар на торговых площадках очень активно. Дело в том, что накаченные губы — это вернувшийся тренд, поэтому многие девушки решили успеть сделать себе такое как можно быстрее, без трат и очереди в клиниках.

Сама вколю! Тюменки покупают на маркетплейсах шприцы и филлеры для увеличения губ
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Полет в Египет

Прямые перелеты из Тюмени в Египет появится в осенне-зимнем расписании аэропорта «Рощино». Об этом свидетельствуют данные расписания областной авиагавани. Стартуют вылеты 7 ноября. Лететь придется около 7 часов.

Их будет выполнять компания Azur Air на среднефезюляжных «Боингах».

Тюменцы смогут напрямую улететь в Египет
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