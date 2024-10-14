Нынешнее племя: почему деградирует тюменская молодежь?

Он отмечает, что сейчас молодой человек способен усваивать и обрабатывать в несколько раз больше информации, чем представители былых поколений. К тому же мыслительные процессы сейчас у молодежи работают куда быстрее. К тому же их ум более пластичен, они более склонны к множественности интерпретаций и размышлениям, из-за чего можно сказать, что они, как минимум, более способны, чем представители былых поколений.