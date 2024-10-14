Нынешнее племя: почему деградирует тюменская молодежь?

Posted 14 октября, 09:44
Published 14 октября, 09:44
Modified 14 октября, 09:46
Updated 14 октября, 09:46
Социальные сети полнятся видео, на которых зафиксировано, что представители современной молодежи не могут ответить на достаточно простые школьные вопросы. Также часто фиксируется, как представители нового поколения отдыхают с алкоголем, запрещенными веществами и слушают совсем незамысловатую музыку. К тому же многие сейчас не хотят работать и не желают делать что-то полезное для общества. Как рассказал директор центра развития карьеры и взаимодействия с выпускниками ТюмГУ Алексей Ларионов, большая часть выпускников вузов ставят главной целью жизни деньги и карьеру.
Как говорит тюменский психолог Петр Зосимов, необразованность, вредные привычки и эгоизм — это главные черты, из-за которых нынешнее поколение считают деградировавшим.
«Сейчас для молодежи главное — свободы личности, деньги и статус. Отчасти такие приоритеты, действительно, говорит о том, что общество сделало шаг назад, ведь эти черты характерны приматам. Если сравнивать с прошлыми поколениями, где общее благо было выше собственного, то мы, действительно можем говорить о таких негативных изменениях», — говорит Зосимов.
С мнением тюменского психолога согласен и омский ученый кандидат исторических наук Анатолий Талапин. Он говорит о том, что сейчас уже обозначились признаки современной деградации, которые не были выявлены ранее.
«Прежде всего, изменились стереотипы поведения. Стремление к деятельности и изменению окружающей среды у новых поколений не меньше, чем у предыдущих. Однако если в процессе этой деятельности страдают другие люди, то чувство раскаяния становится атрофированным. Речь идёт не о массовых процессах, а о межличностных отношениях. Грани между плохим и хорошим, между врагом и другом теперь размываются. Это эгоизм. Всё больше детей и подростков с готовностью совершают любые поступки „в шутку“, от нечего делать, не задумываясь о последствиях для других», — отмечает ученый.
Однако важно понимать, что здесь речь идет о стереотипизированном образе негативного примера представителя современной молодежи.
Если оценивать молодежь более объективно, учитывая разнообразие представителей нового поколения, то можно выделить много плюсов. К тому же интеллект — показатель не совсем объективный, так как ученые расходятся во мнениях о том, что можно считать интеллектом. В некоторых вариациях может оказаться, что молодежь сейчас намного умнее представителей былых поколений.
«Если мы возьмем представление об интеллекте психолога Роберта Стернберга, то для нас интеллект будет способностью учиться на своем опыте. Если берем версию Говарда Гарднера, то там вообще 8 сторон у интеллекта. А потому этот критерий, как и слово „деградация“, применять не стоит. Важно сказать, что молодежь стала другой», — указывает психолог Шадрин.
Он отмечает, что сейчас молодой человек способен усваивать и обрабатывать в несколько раз больше информации, чем представители былых поколений. К тому же мыслительные процессы сейчас у молодежи работают куда быстрее. К тому же их ум более пластичен, они более склонны к множественности интерпретаций и размышлениям, из-за чего можно сказать, что они, как минимум, более способны, чем представители былых поколений.
Если разбирать основные претензии к молодежи, которые мы перечислили ранее, то стоит отметить, что более широкое распространение вредных привычек и отказ от образования и общественно-полезного труда скорее связан с протестом. И такие черты зачастую характерны отдельной прослойке молодежи, которая имеется испокон веков.
«Молодежь в своей общности не стала глупее, не деградировала. Прослойка людей с меньшими интеллектуальными способностями и склонностью к маргинальному образу жизни была всегда. Современные маргиналы отличаются от былых, мы о них говорили в первой части. Но в общем молодежь хуже не стала», — утверждает Зосимов.
Однако психолог также указывает, что в современном мире больше факторов, которые сказываются на численности маргиналов в молодежной среде. Главный из них, по мнению Зосимова, это культура.
«Музыка и фильмы про подростков завязаны на вредных привычках, понтах, деньгах и так далее. Отсюда и главные ценности. Если мы хотим, чтобы стало лучше и новое поколение в большей части было способнее предыдущего, то нам нужно менять ценностные ориентиры в обществе», — считает психолог.
Он также указывает, что деятели культуры, в число которых сейчас входят музыканты, блогеры и инфлюенсеры все же несут ответственность за то, каким будет следующее поколение и как часто его будут называть пропащим.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени зафиксировано уже несколько случаев нового вида мошенничества. Как сообщили в Следственном комитете по Тюменской области, злоумышленники звонят жителям региона, представляясь следователями, и пытаются выманить у них деньги.