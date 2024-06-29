Официанты, автомойщики и артисты: кем хочет работать тюменская молодежь

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
В частности, до 130 тысяч рублей официанту обещают платить ежемесячно в одной из популярных таверн областной столицы. Требования: опыт работы от 1 года, стрессоустойчивость, желание обучаться.
Также в лидерах — промоутеры (99% резюме принадлежат молодежи). Заработная плата начинается от 10 тысяч рублей. При этом опыт работы не требуется, график — гибкий. При желании можно совмещать с другой работой.
В топ-20 молодежных профессий вошли артисты и аниматоры (зарплата от 40 тысяч рублей), автомойщики (заработок от 45 до 100 тысяч рублей), а также мастера ногтевого сервиса, бортпроводники, SMM-менеджеры, гейм-дизайнеры, менеджеры ресторана и видеооператоры.
А вот самыми непопулярными у молодежи стали вакансии бухгалтеров (всего 26% резюме здесь открыты людьми в возрасте до 35 лет), механики (31% резюме), инженеров проекта (31%), аудиторов (35%), казначеев (32%), менеджеров по компенсациям и льготам (33%), сообщили аналитики hh.ru.
По данным экспертов, сегодня каждый пятый работодатель инвестирует в работу с молодежью и в последние три года стал чаще нанимать специалистов в возрасте 18-25 лет. Такую тактику найма выбирает почти каждая третья компания с численностью штата от 100 до 500 сотрудников, каждая четвертая с командой более 1 тысячи сотрудников (23%) и каждая шестая (17%) — со штатом в от 500 до 1 тысячи человек.
В 17% компаний сообщили, что средний возраст сотрудников, которых они брали на работу в последний год, составляет 18-25 лет, в 25% компаний — 26-30 лет, в 37% — 31-35 лет. При этом, только в 2% основной костяк штата состоит из работников в возрасте от 18 до 25 лет.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области главные врачи медучреждений раскрыли данные о своих зарплатах. Более 300 тысяч рублей зарабатывают главврач ОКБ №1, руководитель Перинатального центра и главный врач Областной больницы №4.