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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Официанты и промоутеры возглавили рейтинг самых молодежных профессий в Тюмени

Официанты, автомойщики и артисты: кем хочет работать тюменская молодежь

29 июня 2024, 12:03
Фото: 1MI

Официанты и промоутеры возглавили рейтинг самых молодежных профессий в Тюмени

В Тюменской области озвучили перечень самых молодежных профессий. Возглавила список профессия официанта — из всех резюме этих специалистов 99% открыты соискателями в возрасте от 14 до 35 лет. Предлагаемый заработок варьируется от 40 до 130 тысяч рублей.

В частности, до 130 тысяч рублей официанту обещают платить ежемесячно в одной из популярных таверн областной столицы. Требования: опыт работы от 1 года, стрессоустойчивость, желание обучаться.

Также в лидерах — промоутеры (99% резюме принадлежат молодежи). Заработная плата начинается от 10 тысяч рублей. При этом опыт работы не требуется, график — гибкий. При желании можно совмещать с другой работой.

В топ-20 молодежных профессий вошли артисты и аниматоры (зарплата от 40 тысяч рублей), автомойщики (заработок от 45 до 100 тысяч рублей), а также мастера ногтевого сервиса, бортпроводники, SMM-менеджеры, гейм-дизайнеры, менеджеры ресторана и видеооператоры.

А вот самыми непопулярными у молодежи стали вакансии бухгалтеров (всего 26% резюме здесь открыты людьми в возрасте до 35 лет), механики (31% резюме), инженеров проекта (31%), аудиторов (35%), казначеев (32%), менеджеров по компенсациям и льготам (33%), сообщили аналитики hh.ru.

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По данным экспертов, сегодня каждый пятый работодатель инвестирует в работу с молодежью и в последние три года стал чаще нанимать специалистов в возрасте 18-25 лет. Такую тактику найма выбирает почти каждая третья компания с численностью штата от 100 до 500 сотрудников, каждая четвертая с командой более 1 тысячи сотрудников (23%) и каждая шестая (17%) — со штатом в от 500 до 1 тысячи человек.

В 17% компаний сообщили, что средний возраст сотрудников, которых они брали на работу в последний год, составляет 18-25 лет, в 25% компаний — 26-30 лет, в 37% — 31-35 лет. При этом, только в 2% основной костяк штата состоит из работников в возрасте от 18 до 25 лет.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области главные врачи медучреждений раскрыли данные о своих зарплатах. Более 300 тысяч рублей зарабатывают главврач ОКБ №1, руководитель Перинатального центра и главный врач Областной больницы №4.

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