Официанты, автомойщики и артисты: кем хочет работать тюменская молодежь

По данным экспертов, сегодня каждый пятый работодатель инвестирует в работу с молодежью и в последние три года стал чаще нанимать специалистов в возрасте 18-25 лет. Такую тактику найма выбирает почти каждая третья компания с численностью штата от 100 до 500 сотрудников, каждая четвертая с командой более 1 тысячи сотрудников (23%) и каждая шестая (17%) — со штатом в от 500 до 1 тысячи человек.