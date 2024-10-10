Отстаньте от детей: тюменский психолог заступилась за местных квадроберов

Posted 10 октября, 01:02
Published 10 октября, 01:02
Modified 10 октября, 07:30
Updated 10 октября, 07:30
Власти серьезно взялись за квадроберов. Сенатор Наталья Косихина заявила, что это увлечение не только травмирует психику, но и может привести к трагическим последствиям. В некоторых школах уже проводят беседы об опасности такого увлечения, что шокирует тюменского психолога Наталью Наумову.
«Как по мне, это дикость. Отстаньте от детей и начните разбираться в том, кто такие квадроберы. Дети просто играют в животных, как это было 10 и 100 лет назад. Причем течение не было таким популярным, пока его не начали обсуждать политики и не подхватили СМИ. У нас есть дети-квадроберы, и для них это просто игра. Лучше организуйте для детей больше бесплатных секций, а не боритесь с ветряными мельницами», — говорит Наумова.
Она также указывает, что родителям стоит не наказывать ребенка за квадроберство, рекомендуется интересоваться его хобби. Так можно мягко следить за тем, чтобы игра не переросла во что-то проблемное, к тому же ребенок не будет ощущать сопротивление, из-за чего он быстрее потеряет интерес к «игре в кошечку».
Вместе с тем, как сообщают «Новые Известия», популярность квадробинга в России может быть связана с тем, что домашних питомцев люди воспринимают как детей. Почти каждый пятый кошатник ставит вровень ребенка и кота! Возможно, потребность в той же любви, что дают животным, и провоцирует волну любви к кошачьим маскам и хвостам.
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