Отстаньте от детей: тюменский психолог заступилась за местных квадроберов

Она также указывает, что родителям стоит не наказывать ребенка за квадроберство, рекомендуется интересоваться его хобби. Так можно мягко следить за тем, чтобы игра не переросла во что-то проблемное, к тому же ребенок не будет ощущать сопротивление, из-за чего он быстрее потеряет интерес к «игре в кошечку».