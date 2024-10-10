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Posted 10 октября, 01:02

Published 10 октября, 01:02

Modified 10 октября, 07:30

Updated 10 октября, 07:30

тюменский психолог заступилась за местных квадроберов

Отстаньте от детей: тюменский психолог заступилась за местных квадроберов

10 октября 2024, 01:02
Фото: Изображение Midjourney
тюменский психолог заступилась за местных квадроберов

Тюменский психолог заступилась за местных квадроберов

Сюжет
Дети
В Госдуме уже разрабатывают законопроект о запрете пропаганды движения квадроберов. Депутат Сергей Колунов призвал даже ввести ответственность для родителей детей квадроберов. Однако детский психолог Наталья Наумова убеждена, что родители, принимающие такие игры детей, заслуживают уважения.

Власти серьезно взялись за квадроберов. Сенатор Наталья Косихина заявила, что это увлечение не только травмирует психику, но и может привести к трагическим последствиям. В некоторых школах уже проводят беседы об опасности такого увлечения, что шокирует тюменского психолога Наталью Наумову.

«Как по мне, это дикость. Отстаньте от детей и начните разбираться в том, кто такие квадроберы. Дети просто играют в животных, как это было 10 и 100 лет назад. Причем течение не было таким популярным, пока его не начали обсуждать политики и не подхватили СМИ. У нас есть дети-квадроберы, и для них это просто игра. Лучше организуйте для детей больше бесплатных секций, а не боритесь с ветряными мельницами», — говорит Наумова.

Она также указывает, что родителям стоит не наказывать ребенка за квадроберство, рекомендуется интересоваться его хобби. Так можно мягко следить за тем, чтобы игра не переросла во что-то проблемное, к тому же ребенок не будет ощущать сопротивление, из-за чего он быстрее потеряет интерес к «игре в кошечку».

Вместе с тем, как сообщают «Новые Известия», популярность квадробинга в России может быть связана с тем, что домашних питомцев люди воспринимают как детей. Почти каждый пятый кошатник ставит вровень ребенка и кота! Возможно, потребность в той же любви, что дают животным, и провоцирует волну любви к кошачьим маскам и хвостам.

Хоббихорсеры, квадроберы и терианцы: что не так с увлечениями тюменских детей?
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Ранее «Наш город» сообщал о том, сколько могут стоить оскорбления учителей и кто должен будет заплатить больше всех.

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#Алиса Вернер#Общество#Тюмень#Дети#Тюменская область#Новости тюмени#Психология
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