Хусаинов пожалел, что не брал на работу молодежь в Тюмени

Posted 9 октября, 13:43
Published 9 октября, 13:43
Modified 9 октября, 13:45
Updated 9 октября, 13:45
Глава компании «Этажи», тюменский миллионер Ильдар Хусаинов отчитался в своем канале Telegram рассказал о новой тенденции, которая стала наблюдаться в компании, из-за которой он пересмотрел свои взгляды на работу рекрутеров.
Тюменский филиал «Этажей» подводили итоги конкурса, в результате которого одним из лучших новичков оказалась 21-летняя Лала Мухаметшина.
Хусаинов отметил, что мама Лалы также работает в «Этажах», но в Тобольске.
«Но в любом случае, это очень редкое явление — такой быстрых выход на результат в таком молодом возрасте! Иметь стабильный доход в 400 тысяч в 20 лет — это настоящий вызов!», — пишет он.
Помимо своих непосредственных обязанностей, Мухаметшина предложила Хусаинову свой вариант гимна компании, но тот отказался это идеи по своим убеждениям.
Продолжая описывать положительные качества молодого риелтора, руководитель «Этажей» отметил тот факт, что девушка воспринимает рынок «таким, какой есть и ищет возможности, а не унывает по прошедшим временам».
Наконец, он признался, что еще полгода назад руководство ругало рекрутеров за то, что они брали излишне много молодых кандидатов (до 22 лет), но анализ последних результатов заставил его изменить решение.
«В последнее время все больше таких вот фактов, и может я явно не прав в этом вопросе», — резюмировал миллионер.
Ранее стало известно, что «Этажи» отказались от строительства головного офиса в центре Тюмени. Одним из факторов стал переход части сотрудников компании в онлайн-формат.