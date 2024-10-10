Мигранты в Тюмени стали убивать в два раза чаще, а первый снег привел к первым ДТП

Тюменцев все активней пытаются пересадить на отечественные автомобили. Власти страны уверены в том, что жители РФ будут вынуждены купить себе российское авто так или иначе. Однако, пока что доля продаж — всего 30% от всего рынка. И этот показатель не колеблется ни вверх, ни вниз. А вот китайцы продолжают держаться на стабильных первых позициях.