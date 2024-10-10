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Posted 10 октября, 12:46

Published 10 октября, 12:46

Modified 10 октября, 12:48

Updated 10 октября, 12:48

Мигранты в Тюмени стали убивать в два раза чаще, а первый снег привел к первым ДТП

Мигранты в Тюмени стали убивать в два раза чаще, а первый снег привел к первым ДТП

10 октября 2024, 12:46
Фото: 1MI
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Итоги
Сегодня тюменцы столкнулись с тем, что ожидалось уже давно — первым снегом. Вместе с ним пришли и первые ДТП среди водителей не на зимней резине. Также мигранты в регионе подняли свой рекорд по убийствам — промышляют они таким в 2 раза чаще, чем раньше.

Убивают местных

В Тюмени мигранты стали убивать в два раза чаще. Статистика по тяжким преступлениям выросла на 100%, об этом сообщил в Тюменской областной Думе замначальника регионального УМВД Евгений Козлов. По его словам, все преступные деяния происходили между мигрантами — жители Тюменской области ни в одном ЧП не пострадали.

Но при этом выросла и статистика и среди причинений тяжкого вреда здоровью, как правило мотивы в таких ситуациях — бытовые или религиозные.

Число убийств, совершенных мигрантами, выросло на 100% в Тюменской области
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Тюмень — за квадроберов!

Тюменский психолог отреагировал на нападения от властей и общественности на движение квадроберов. Встал эксперт на сторону увлечения. Психолог Наталья Наумова убеждена, что родители, принимающие такие игры детей, заслуживают уважения.

По ее словам, такие игры — это в первую очередь обычные игры, которые никак не связаны с психологическим отклонением или пропагандой. В детской психике заложены шалости, которые могут восприниматься взрослыми инородно, однако ни к каким проблемам такие увлечения не приведут, рано или поздно ребенку надоест квадроберство, поскольку молодой организм всегда тянется к чему-то новому и не сидит на месте.

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АвтоВАЗ ликует!

Тюменцев все активней пытаются пересадить на отечественные автомобили. Власти страны уверены в том, что жители РФ будут вынуждены купить себе российское авто так или иначе. Однако, пока что доля продаж — всего 30% от всего рынка. И этот показатель не колеблется ни вверх, ни вниз. А вот китайцы продолжают держаться на стабильных первых позициях.

Главные преимущества китайских машин — это высокое техническое оснащение даже в минимальной комплектации и премиальный комфорт даже в эконом-моделях. Этим не могут похвастаться отечественные авто.

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Тюменские признания

Стали известны подробности о ходе расследования Тюменского дела. Напомню, это дело касается подготовки нескольких молодых людей к теракту на территории региона. Изначально в Тюменском деле было 6 фигурантов: тюменцы Кирилл Брик и Дениз Айдын, задержанные в Екатеринбурге Данил Чертыков и Юрий Незнамов, а также арестованные в Сургуте Роман Паклин и Никита Олейник. На двух дело завели, поймав с поличным у одной из ТЭЦ с взрывчаткой. При этом Кирилл Брик оказался пока единственным, кто признал вину.

В отношении остальных фигурантов расследование продолжается.

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Аварийные прогнозы

Завтра в Тюмени обещают еще больше снега. Он накроет регион днем, добавившись к тому, что намело сегодня. Вместе с этим образуется на дорогах и голодед, дороги сковало льдом. А многие еще не успели поменять резину и ездят на летней, что может спровоцировать большое количество ДТП.

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