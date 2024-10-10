Мигранты в Тюмени стали убивать в два раза чаще, а первый снег привел к первым ДТП

Posted 10 октября, 12:46
Published 10 октября, 12:46
Modified 10 октября, 12:48
Updated 10 октября, 12:48
В Тюмени мигранты стали убивать в два раза чаще. Статистика по тяжким преступлениям выросла на 100%, об этом сообщил в Тюменской областной Думе замначальника регионального УМВД Евгений Козлов. По его словам, все преступные деяния происходили между мигрантами — жители Тюменской области ни в одном ЧП не пострадали.
Но при этом выросла и статистика и среди причинений тяжкого вреда здоровью, как правило мотивы в таких ситуациях — бытовые или религиозные.
Тюменский психолог отреагировал на нападения от властей и общественности на движение квадроберов. Встал эксперт на сторону увлечения. Психолог Наталья Наумова убеждена, что родители, принимающие такие игры детей, заслуживают уважения.
По ее словам, такие игры — это в первую очередь обычные игры, которые никак не связаны с психологическим отклонением или пропагандой. В детской психике заложены шалости, которые могут восприниматься взрослыми инородно, однако ни к каким проблемам такие увлечения не приведут, рано или поздно ребенку надоест квадроберство, поскольку молодой организм всегда тянется к чему-то новому и не сидит на месте.
Тюменцев все активней пытаются пересадить на отечественные автомобили. Власти страны уверены в том, что жители РФ будут вынуждены купить себе российское авто так или иначе. Однако, пока что доля продаж — всего 30% от всего рынка. И этот показатель не колеблется ни вверх, ни вниз. А вот китайцы продолжают держаться на стабильных первых позициях.
Главные преимущества китайских машин — это высокое техническое оснащение даже в минимальной комплектации и премиальный комфорт даже в эконом-моделях. Этим не могут похвастаться отечественные авто.
Стали известны подробности о ходе расследования Тюменского дела. Напомню, это дело касается подготовки нескольких молодых людей к теракту на территории региона. Изначально в Тюменском деле было 6 фигурантов: тюменцы Кирилл Брик и Дениз Айдын, задержанные в Екатеринбурге Данил Чертыков и Юрий Незнамов, а также арестованные в Сургуте Роман Паклин и Никита Олейник. На двух дело завели, поймав с поличным у одной из ТЭЦ с взрывчаткой. При этом Кирилл Брик оказался пока единственным, кто признал вину.
В отношении остальных фигурантов расследование продолжается.
Завтра в Тюмени обещают еще больше снега. Он накроет регион днем, добавившись к тому, что намело сегодня. Вместе с этим образуется на дорогах и голодед, дороги сковало льдом. А многие еще не успели поменять резину и ездят на летней, что может спровоцировать большое количество ДТП.