«Хозяин полный неадекват, бегают тараканы». Рейтинг худших магазинов Тюмени

Posted 10 октября, 01:04
Published 10 октября, 01:04
Modified 10 октября, 04:56
Updated 10 октября, 04:56
Жители Тюмени поделились информацией о самых худших продуктовых магазинах в своем городе. В новом материале мы расскажем, где чаще всего можно найти просроченные продукты, столкнуться с грубым персоналом и стать жертвой обмана.
Редакция «Нашего города» продолжает свою серию рейтингов тюменских заведений разных направлений. В каждом городе существует множество магазинов, которые привлекают покупателей различными акциями и удобным расположением. Тем не менее, ожидания клиентов иногда не соответствуют действительности.
На этот раз «Наш город» решил изучить, какие продуктовые магазины жители считают наихудшими. В своем рейтинге мы учитывали магазины, по которым было оставлено 10 и более отзывов.
Находится по адресу ул. Газовиков, 18 и вынужден конкурировать в районе с «Магнитами» и «Пятерочками». Пользователи Яндекса отмечают, что в него ходят исключительно жители находящегося в этом же здании общежития, а проблем от него для местных больше, чем пользы, поскольку он собирает из округи сомнительных личностей.
«Такие заведения уже пережиток прошлого! Надо их убирать! Исполняет функцию ларька, куда ходят в тапках и куртке на голое тело. Ассортимент для тех, кому до сетевого магазина в соседнем доме лень дойти», — пишет Оксана.
«Давно пора закрыть ночной магазин ни какого покоя жильцам на жалобы ни кто не реагирует», — добавляет Наталья Игнащенко.
«Грязь, антисанитария и вечный поток пьяных и неприятных людей!», — сообщает Эльвира С.
«Отвратительный, вонючий магазин, такое ощущение, что продавцы или пьяные или наркоманы, нет кассы, постоянно скопление бичей, бегают тараканы по прилавкам», — отмечает Владимир Тамбовцев.
Расположенный на выезде из города, в селе Яр по адресу ул. Строителей, 2а, представляет из себя типичный сельский продуктовый магазинчик. Несмотря на свою отдаленность от центра города, он имеет 59 оценок пользователей, а отзывы на Яндексе начали появляться еще с 2019 года.
От первого отзыва «хороший магазин» до «тухнет магазин» прошло всего чуть более полутора месяцев. Пользователи отмечают, что он единственный круглосуточный поблизости, и это его главный плюс. Минусов же здесь сильно больше
«Грубые продавцы», — пишет Наталья К.
«Ужасный магазин. Одна просрочка», — отметила 4360 Ефимова.
«Теперь это уже не магазин, а какая-то курилка, просроченные товары и нет чёткого графика работы», — сообщил Artem Letagin, подчеркивая, что раньше там был приличный ассортимент товаров.
Магазин, расположенный по адресу ул. Республики, 205, местные жители называют «приветом из 90-х». Для него привычными проблемами являются отсутствие ассортимента, сломанный терминал и качество продавцов.
»…немаловажное продавцы И курят там же и тут же. Продают пирожки и прочее», — отмечает Сергей Д.
«Не нравится то, что продавец сидит в окошечко курит, а потом этими руками продукты подает не моя. А так забежать купить можно», — подтверждает его слова Джо Анна с разницей отзывов в более, чем один год.
«Только в крайнем случае воды попить купить», — пишет Евгения.
На фасаде круглосуточного магазина по адресу ул. Республики, 229 написано «Продукты свежие». Но с этим утверждением соглашаются не все посетители заведения. А главным положительным моментом, ожидаемо, называется его круглосуточный режим работы. Особо часто здесь упоминается наличие тараканов под цвет этого самого фасада.
«Продукты старые, до конца срока годности товара 1-2 мес остаётся (бегают тараканы!», — пишет Diana Gabidina.
«Самый плохой магазин все дорого тараканы ползают бывают не качественные продукты», — подтверждает Елена Сядайкина.
«Часто бывает просроченный товар, но есть плюс вкусное и не дорогое мороженое», — добавляет «ложку меда» Женечка Кутькова.
«Магазин всегда грязный, продавцы и начальник магазина торгуют вопреки всем правилам торговли, хамство», — подчеркивает Артем Красилов.
Для справедливости стоит заметить, что и положительные комментарии также встречаются, но таковых меньшинство.
Заканчивает рейтинг магазин продуктов по адресу ул. Рижская, 76. Местные пишут о неплохой выпечке и творожном печенье. Одним из главных минусов здесь отмечают хозяина.
«Зашла в магазин, хозяин не русский не адекватный, ходит орет, люди стоят в очереди, никто не обслуживает, делают вид, что никого нет, занимаются своими делами. Попросила шоколадку продать, он начал орать, типа че такая недовольная, деньги швырнул, я если честно в шоке, неужели еще есть такой уровень торговли в нашем городе. Конечно больше ни ногой в данное место, до сих пор в шоке пребываю Неадекватные какие то люди», — рассказала свою историю Инкогнито 7385.
«Хозяин магазина полный неадекват. Заходить в эту торговую точку опасно для жизни», — подтверждает Лена.
«Забегаловка, больше нечего сказать. Возможно что-то и измениться с приходом разве что нового хозяина», — пишет Tanya H.
От себя добавим, что рейтинг худших магазинов Тюмени основан исключительно на оценках в онлайн-сервисе, и не может быть совершенно объективным и отражать реальное положение дел в продуктовых магазинах. Но и не прислушаться к гласу народа «Наш город» не мог.
Ранее мы писали, что Тюмень получила рейтинг 4,5 по отзывам местных жителей и приезжих. Но некоторые местные села получили более высокую оценку.