«Хозяин полный неадекват, бегают тараканы». Рейтинг худших магазинов Тюмени

Находится по адресу ул. Газовиков, 18 и вынужден конкурировать в районе с «Магнитами» и «Пятерочками». Пользователи Яндекса отмечают, что в него ходят исключительно жители находящегося в этом же здании общежития, а проблем от него для местных больше, чем пользы, поскольку он собирает из округи сомнительных личностей.