«Город для тех кому за 40»: какие отзывы оставляют о Тюмени на карте мира?

Posted 23 сентября, 07:29
Published 23 сентября, 07:29
Modified 23 сентября, 07:31
Updated 23 сентября, 07:31
Примечательно, что Тюмень — не лучший субъект региона по данным сервиса 2ГИС. Так, у местного села Кулаково, например, оценка 5 из 5. Но стоит учитывать, что и отзывов здесь меньше, как жителей. Однако у Тюмени оценка лишь на одну десятую выше, чем у Ялуторовска, но все-таки выше, чем у Тобольска.
Отзывы оставляют как местные жители, так и приезжие. Причем основные критерии, которые вызывают у людей негатив, схожи. Одна из наиболее частых жалоб — это неразвитость досуга в Тюмени. Многие пишут, что в городе попросту нечего делать и часть людей здесь держит лишь работа.
«27 лет прожил с рождения тут, хорошо, что уехал. Скучный город, в котором нечего делать и нету ничего интересного, кроме набережной. Хотя для людей за 40, думаю, нормально. Заметил, что в Тюмени больше злых людей. Город развивают исключительно под угоду автомобилистов. Летом в Тюмени находится на улице при температуре выше +25 — некомфортно, т. к. появляется духота. Два балла городу поставил, т. к. есть Курган, Тобольск, Ишим, Омск и другие города, где оценка 1 балл», — пишет бывший тюменец, переехавший в Екатеринбург.
Многие также отмечают, что в городе нет заведений, которые можно было бы посетить в свободное время, а также проводится мало общественных мероприятий. Авторы отзывов говорят о том, что концерты проводятся лишь несколько раз в год.
Жалуются люди и на неудобства, связанные с работой общественного транспорта, невысокой степенью озеленения, переполненностью школ и нехваткой парковок.
«Город некомфортный. Не развит общественный транспорт, постоянные пробки на дорогах из-за бездарных разрешений на постройку новых микрорайонов. Особенно бесят натыканные светофоры по 2-3 минуты и пешеходные фазы, которых нигде нет, кроме Тюмени. Укрупнение (объединение) поликлиник и школ привело к огромным очередям, а врачей превратило в роботов. Парковки платные, мест не хватает. Генплан города давно превратился в бумажку, которой можно только подтираться, а ни как не планировать на его основе», — пишет тюменец.
Многим не нравится внешний облик города. Отмечается, что красивые исторические здания снесли, а на их места появились новостройки, многие из которых окружены старым и порою даже ветхим жильем. В совокупности это создает ощущение неорганизованности и хаотичности застройки города.
«Неуютность» Тюмени многие связывают и с поведением местных жителей. Многие считают тюменцев достаточно грубыми и даже злыми. Также некоторые пишут о том, что в городе много мигрантов.
Многие авторы отзывов живущие в Тюмени многие годы отмечают, что город будто бы не развивается. Вместе с тем некоторые считают, что в некоторых областях обстановка становится только хуже.
«Транспорт общественный ходит как захочет. Пробки. Узкие дороги. Снег убирают плохо. Деревья вырубают. У автовокзала деревья вырубили и построили магазин. Он кому нужен? До смешного доходит: несколько деревьев и табличка „Сквер такой-то“. Раньше была остановка „Горсад“. Сейчас „Цветной бульвар“. А что осталось от того уютного сада? Бетон! А набережная? В жаркую погоду под палящим солнцем гуляли? А зимой в ветреную морозную погоду? Вычурно. Дома ляпают, а парковки? Машины чуть в подъезд не заезжают. А школы? Районы переполнены. Взять Ново-Патрушево, Апрель и другие ЖК. Город расстраивается, а с детсадами и школами проблемы. Кто возит детей, тот знает», — пишет тюменка.
Особенно часто ругают развитие местных дорог, указывая, что часто развязки строятся не совсем там, где нужно было. При этом строительство дорог, которые ждут местные жители, часто откладывается или сроки их прокладки вовсе неизвестны, преимущественно это касается отдаленных районов города.
Проще говоря, негативных отзывов Тюмени хватает. Однако местный урбанист Никита Мельников считает, что это даже хорошо, так как иногда авторы предлагают решения проблем, которые не устраивают многих.
«Это кладезь идей и планов для городской администрации и депутатов. Людям важно быть услышанными, поэтому они и высказываются на подобных площадках», — считает Мельников.
К тому же стоит отметить, что и положительных отзывов хватает. Как местные жители, так и приезжие концентрируются и на хороших сторонах города, что тоже является показательным для городского управления.