«Город для тех кому за 40»: какие отзывы оставляют о Тюмени на карте мира?

Примечательно, что Тюмень — не лучший субъект региона по данным сервиса 2ГИС. Так, у местного села Кулаково, например, оценка 5 из 5. Но стоит учитывать, что и отзывов здесь меньше, как жителей. Однако у Тюмени оценка лишь на одну десятую выше, чем у Ялуторовска, но все-таки выше, чем у Тобольска.