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Posted 1 октября, 10:45

Published 1 октября, 10:45

Modified 1 октября, 10:47

Updated 1 октября, 10:47

На главного муфтия Тюменской области совершено покушение.

На главного муфтия Тюменской области напал фанатик с молотком

1 октября 2024, 10:45
Фото: 1MI
На главного муфтия Тюменской области совершено покушение.
В Духовном управлении мусульман Тюменской области «Нашему городу» сообщили о том, что 30 сентября под видом обычного посетителя злоумышленник напал с молотком на главного муфтия региона Зинната Садыкова. Также преступник использовал слезоточивый газ.

Как рассказали корреспонденту «Нашего города», муфтий не пострадал, ему успели оперативно оказать помощь.

«На место происшествия приехала полиция и скорая помощь, злоумышленник задержан. С муфтием все хорошо — он не пострадал, врачи оказали ему необходимую помощь», — сообщили в управлении.

Известно, что нападавший пришел в служебный кабинет Садыкова якобы для обсуждения деятельности управления. С собой у него был баллончик с газом и молоток. В ходе беседы он вынул оружие и напал на муфтия, но тот сумел оказать сопротивление. Также в кабинет быстро прибежали сотрудники управления, они помогли обезоружить и обездвижить нападавшего. Позже его передали правоохранителям.

«Во время задержания он сознался, что шел к религиозному деятелю с намерением отомстить за приверженцев радикальных псевдорелигиозных течений, ранее задержанных в области», — рассказали в региональном управлении мусульман.

На фоне нападения, управление обращается к тюменским единоверцам и просит их сохранять рассудительность и правопорядок, а также не допускать смуты в среде мусульман.

Напомним, что ранее в Тюмени арестовали двух имамов, которых обвинили в вербовке террористов для запрещенной организации. После этого инцидента неизвестные подкинули к одной из тюменских мечетей останки свиньи.

Бастрыкина попросили запретить тюменское Духовное управление мусульман
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменский заключенный, осужденный за терроризм, просит выпустить его досрочно.

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