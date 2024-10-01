На главного муфтия Тюменской области напал фанатик с молотком

Posted 1 октября, 10:45
Published 1 октября, 10:45
Modified 1 октября, 10:47
Updated 1 октября, 10:47
Как рассказали корреспонденту «Нашего города», муфтий не пострадал, ему успели оперативно оказать помощь.
«На место происшествия приехала полиция и скорая помощь, злоумышленник задержан. С муфтием все хорошо — он не пострадал, врачи оказали ему необходимую помощь», — сообщили в управлении.
Известно, что нападавший пришел в служебный кабинет Садыкова якобы для обсуждения деятельности управления. С собой у него был баллончик с газом и молоток. В ходе беседы он вынул оружие и напал на муфтия, но тот сумел оказать сопротивление. Также в кабинет быстро прибежали сотрудники управления, они помогли обезоружить и обездвижить нападавшего. Позже его передали правоохранителям.
«Во время задержания он сознался, что шел к религиозному деятелю с намерением отомстить за приверженцев радикальных псевдорелигиозных течений, ранее задержанных в области», — рассказали в региональном управлении мусульман.
На фоне нападения, управление обращается к тюменским единоверцам и просит их сохранять рассудительность и правопорядок, а также не допускать смуты в среде мусульман.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменский заключенный, осужденный за терроризм, просит выпустить его досрочно.
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