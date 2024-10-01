На главного муфтия Тюменской области напал фанатик с молотком

Известно, что нападавший пришел в служебный кабинет Садыкова якобы для обсуждения деятельности управления. С собой у него был баллончик с газом и молоток. В ходе беседы он вынул оружие и напал на муфтия, но тот сумел оказать сопротивление. Также в кабинет быстро прибежали сотрудники управления, они помогли обезоружить и обездвижить нападавшего. Позже его передали правоохранителям.