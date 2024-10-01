Тюменский полуслепой заключенный террорист просит выпустить его досрочно.

Напомним, что Артур Маслаков был осужден за подготовку теракта в московском кинотеатре «Киргизия», который удалось предотвратить благодаря оперативной работе силовиков. После вынесения приговора с наказанием в 13 лет лишения свободы, осужденного поместили в тюменскую тюрьму. Отметим, что в 2020 году его все же освобождали из колонии из-за проблем со зрением, однако позже это решение было оспорено и Маслакова вернули в ИК. Последующие его попытки выйти по УДО не увенчались успехом.