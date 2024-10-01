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Posted 1 октября, 10:06

Published 1 октября, 10:06

Modified 1 октября, 10:08

Updated 1 октября, 10:08

Тюменский полуслепой заключенный террорист просит выпустить его досрочно.

Тюменский полуслепой заключенный террорист просит выпустить его досрочно

1 октября 2024, 10:06
Фото: 1MI
Тюменский полуслепой заключенный террорист просит выпустить его досрочно.
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Заключенные
Заключенный Тюменской колонии Артур Маслаков, осужденный за подготовку к террористическому акту, просит освободить его досрочно на фоне серьезных проблем со зрением. Он находится в колонии общего режима, оданко сам передвигаться уже не может. Из 13 назначенных к наказанию лет он уже отсидел 12.

Документ с просьбой об условно-досрочном освобождении Маслаков подал еще 2 месяца назад, однако к сегодняшнему дню он или его адвокат ответа на обращение не получили. Как говорит правозащитник заключенного Павел Руснаков, для Маслакова освобождение — дело принципиальное, так как ему осталось отбывать наказание менее года.

«Он уже подал документ, но никакого ответа от суда нет, это очень интересное явление. Но тут вопрос не в том, отпустят его или нет, дело в принципе. У него год назад было зрение -29, сейчас уже -30 или ниже, он практически слепой. Но его содержат в колонии общего режима, хотя его под руку везде водят, он сам не может передвигаться. Также медицинскую помощь ему не оказывают», — сообщал «Нашему городу» адвокат.

Напомним, что Артур Маслаков был осужден за подготовку теракта в московском кинотеатре «Киргизия», который удалось предотвратить благодаря оперативной работе силовиков. После вынесения приговора с наказанием в 13 лет лишения свободы, осужденного поместили в тюменскую тюрьму. Отметим, что в 2020 году его все же освобождали из колонии из-за проблем со зрением, однако позже это решение было оспорено и Маслакова вернули в ИК. Последующие его попытки выйти по УДО не увенчались успехом.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области семья погибшей на операционном столе женщины обвиняет врачей областной больницы №4 в халатности.

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