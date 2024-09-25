Замгубернатора Тюменской области назначили экс-сенатора Тараканова

Ранее сенатор Совета Федерации от Тюменской области Павел Тараканов покинул свою должность. Он написал заявление о сложении полномочий.

Бывший представитель правительства Тюменской области в Совете Федерации России Павел Тараканов назначен заместителем губернатора региона, руководителем представительства правительства Тюменской области в органах госвласти России. Об этом рассказали в информационном центре областного правительства.

Ранее «Наш город» сообщал, что срок полномочий Тараканова на посту сенатора заканчивается только в 2028 году.

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