Замгубернатора Тюменской области назначили экс-сенатора Тараканова

Posted 25 сентября, 11:04
Published 25 сентября, 11:04
Modified 25 сентября, 11:06
Updated 25 сентября, 11:06
Бывший представитель правительства Тюменской области в Совете Федерации России Павел Тараканов назначен заместителем губернатора региона, руководителем представительства правительства Тюменской области в органах госвласти России. Об этом рассказали в информационном центре областного правительства.
Ранее сенатор Совета Федерации от Тюменской области Павел Тараканов покинул свою должность. Он написал заявление о сложении полномочий.
Ранее «Наш город» сообщал, что срок полномочий Тараканова на посту сенатора заканчивается только в 2028 году.