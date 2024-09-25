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Posted 25 сентября, 10:50

Published 25 сентября, 10:50

Modified 25 сентября, 10:52

Updated 25 сентября, 10:52

В Тюмени состоится первый забег по взлетно-посадочной полосе аэропорта Плеханово

В Тюмени состоится первый забег по взлетно-посадочной полосе аэропорта Плеханово

25 сентября 2024, 10:50
Фото: 1MI
В нашем городе состоится первый забег по взлетно-посадочной полосе аэропорта Плеханово. Мероприятие назначено на 28 сентября.

Забег под названием «Плехановские мили» по взлетно-посадочной полосе аэропорта Плеханово пройдет 28 сентября. В забеге смогут поучаствовать горожане и гости города. Сведения опубликованы на сайте «Стальной характер».

Тюменцы смогут принять участие в разных дистанциях: для самых маленьких от 7 до 10 лет: забег на 0,25 мили (463 метров), для подростков от 11 до 15 лет: забег на 0,5 мили (926 метров), для участников от 16 лет: забег на 1 милю (1 850 метров); для взрослых от 18 лет: забег на 3 мили (5 056 метров).

Напомним, в Тюмени также пройдет авиа-спортивное шоу, где покажут самые большие вертолеты в мире. Спортивное шоу проведет югорская авиакомпания Utair.

В Тюмени пройдет авиа-спортивное шоу, где покажут самые большие вертолеты в мире
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени планируют выставить на продажу акции завода «Бенат», специализирующегося на производстве алкогольной продукции. Информации о торгах и стоимости пока нет.

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