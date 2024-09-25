В Тюмени состоится первый забег по взлетно-посадочной полосе аэропорта Плеханово

Posted 25 сентября, 10:50
Published 25 сентября, 10:50
Modified 25 сентября, 10:52
Updated 25 сентября, 10:52
Забег под названием «Плехановские мили» по взлетно-посадочной полосе аэропорта Плеханово пройдет 28 сентября. В забеге смогут поучаствовать горожане и гости города. Сведения опубликованы на сайте «Стальной характер».
Тюменцы смогут принять участие в разных дистанциях: для самых маленьких от 7 до 10 лет: забег на 0,25 мили (463 метров), для подростков от 11 до 15 лет: забег на 0,5 мили (926 метров), для участников от 16 лет: забег на 1 милю (1 850 метров); для взрослых от 18 лет: забег на 3 мили (5 056 метров).
Напомним, в Тюмени также пройдет авиа-спортивное шоу, где покажут самые большие вертолеты в мире. Спортивное шоу проведет югорская авиакомпания Utair.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени планируют выставить на продажу акции завода «Бенат», специализирующегося на производстве алкогольной продукции. Информации о торгах и стоимости пока нет.