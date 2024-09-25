В Тюмени состоится первый забег по взлетно-посадочной полосе аэропорта Плеханово

Тюменцы смогут принять участие в разных дистанциях: для самых маленьких от 7 до 10 лет: забег на 0,25 мили (463 метров), для подростков от 11 до 15 лет: забег на 0,5 мили (926 метров), для участников от 16 лет: забег на 1 милю (1 850 метров); для взрослых от 18 лет: забег на 3 мили (5 056 метров).