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Posted 18 сентября, 13:46

Published 18 сентября, 13:46

Modified 18 сентября, 13:48

Updated 18 сентября, 13:48

Тюменский сенатор Павел Тараканов покидает Совет Федерации

Тюменский сенатор Павел Тараканов покидает Совет Федерации

18 сентября 2024, 13:46
Фото: 1MI
Появилась информация о том, что сенатор Совета федерации от Тюменской области Павел Тараканов покинет свою должность.

Есть сведения, что тюменский сенатор Павел Тараканов написал заявление о сложении полномочий.

Место сенатора от исполнительной власти Тюменской области займет врио секретаря генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев, сообщает издание РИА Новости со ссылкой на источник в парламенте.

Павел Тараканов был наделен полномочиями в сентябре 2018 года. В сентябре прошлого года губернатор нашего региона Александр Моор вновь назначил его сенатором. При этом срок его полномочий заканчивается в 2028 году.

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Ранее «Наш город» писал о том, что с 16 по 19 сентября в Тюмени проходит промышленно-энергетический форум TNF-2024. На форум приехали федеральные министры, главы регионов и другие чиновники.

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