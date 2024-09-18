Тюменский сенатор Павел Тараканов покидает Совет Федерации

Posted 18 сентября, 13:46
Published 18 сентября, 13:46
Modified 18 сентября, 13:48
Updated 18 сентября, 13:48
Есть сведения, что тюменский сенатор Павел Тараканов написал заявление о сложении полномочий.
Место сенатора от исполнительной власти Тюменской области займет врио секретаря генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев, сообщает издание РИА Новости со ссылкой на источник в парламенте.
Павел Тараканов был наделен полномочиями в сентябре 2018 года. В сентябре прошлого года губернатор нашего региона Александр Моор вновь назначил его сенатором. При этом срок его полномочий заканчивается в 2028 году.
Ранее «Наш город» писал о том, что с 16 по 19 сентября в Тюмени проходит промышленно-энергетический форум TNF-2024. На форум приехали федеральные министры, главы регионов и другие чиновники.