nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 сентября, 11:24

Published 23 сентября, 11:24

Modified 23 сентября, 11:26

Updated 23 сентября, 11:26

Тюменка задолжала более 90 тысяч рублей за нарушения ПДД

Тюменка задолжала более 90 тысяч рублей за нарушения ПДД

23 сентября 2024, 11:24
Фото: 1MI
У тюменки скопились 56 штрафов за нарушение правил дорожного движения. Теперь нарушительница должна будет заплатить 90 тысяч рублей.

Жительница Тюмени накопила 56 штрафов за нарушение правил дорожного движения. По информации пресс-службы региональной Госавтоинспекции, она должна будет выплатить 90 тысяч рублей.

— Нарушает, но не платит штрафы. В этот раз: ей пришлось оплатить судебным приставам 56 штрафов на сумму 35 тысяч рублей, а также исполнительский сбор в сумме 56 тысяч рублей, — уточнили в посте региональной Госавтоинспекции.
Больше одного не положено: в Тюмени водитель не пустил инвалида-колясочника в автобус
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени инвалида-колясочника не пустили в известный в городе караоке-бар. Сотрудники заведения пояснили, что спортивная одежда, в которую был одет молодой человек, не соответствовала установленному в заведении дресс-коду.

Читайте также:
Попросил работать быстрее: в Тюмени мужчина сломал челюсть коллегеНа тюменском кладбище по просьбам людей появится несколько дополнительных входовБабье лето не закончилось: тепло в Тюмень еще вернется
#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#ПДД
Подпишитесь
Популярное