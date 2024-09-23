Тюменка задолжала более 90 тысяч рублей за нарушения ПДД

Posted 23 сентября, 11:24
Published 23 сентября, 11:24
Modified 23 сентября, 11:26
Updated 23 сентября, 11:26
Жительница Тюмени накопила 56 штрафов за нарушение правил дорожного движения. По информации пресс-службы региональной Госавтоинспекции, она должна будет выплатить 90 тысяч рублей.
— Нарушает, но не платит штрафы. В этот раз: ей пришлось оплатить судебным приставам 56 штрафов на сумму 35 тысяч рублей, а также исполнительский сбор в сумме 56 тысяч рублей, — уточнили в посте региональной Госавтоинспекции.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени инвалида-колясочника не пустили в известный в городе караоке-бар. Сотрудники заведения пояснили, что спортивная одежда, в которую был одет молодой человек, не соответствовала установленному в заведении дресс-коду.