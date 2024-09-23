Тюменка задолжала более 90 тысяч рублей за нарушения ПДД

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени инвалида-колясочника не пустили в известный в городе караоке-бар. Сотрудники заведения пояснили, что спортивная одежда, в которую был одет молодой человек, не соответствовала установленному в заведении дресс-коду.