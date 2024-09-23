Попросил работать быстрее: в Тюмени мужчина сломал челюсть коллеге

Происшествие случилось на улице Дзержинского в Тюмени. В ходе работы между мужчинами возник спор по поводу выполнения поставленных задач. Коллега попросил сотрудника ускорить темп работы. Тот, в свою очередь, ударил его кулаком по лицу.