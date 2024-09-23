Попросил работать быстрее: в Тюмени мужчина сломал челюсть коллеге

Posted 23 сентября, 11:00
Published 23 сентября, 11:00
Modified 23 сентября, 11:02
Updated 23 сентября, 11:02
Происшествие случилось на улице Дзержинского в Тюмени. В ходе работы между мужчинами возник спор по поводу выполнения поставленных задач. Коллега попросил сотрудника ускорить темп работы. Тот, в свою очередь, ударил его кулаком по лицу.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, у пострадавшего диагностирован перелом нижней челюсти. Злоумышленника, распускающего руки, задержали. Возбуждено уголовное дело. Теперь тюменцу грозит до трех лет лишения свободы.
Ранее «Наш город» писал об останках женщины, найденных в Ишимском районе. В убийстве подозревался сосед жертвы.