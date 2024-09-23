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Posted 23 сентября, 11:00

Published 23 сентября, 11:00

Modified 23 сентября, 11:02

Updated 23 сентября, 11:02

Тюменец сломал челюсть коллеге из-за просьбы работать быстрее

Попросил работать быстрее: в Тюмени мужчина сломал челюсть коллеге

23 сентября 2024, 11:00
Фото: 1MI

Тюменец сломал челюсть коллеге из-за просьбы работать быстрее

В Тюмени на улице Дзержинского мужчина сломал коллеге челюсть из-за просьбы работать быстрее. Подробностями инцидента поделились в УМВД России по Тюменской области.

Происшествие случилось на улице Дзержинского в Тюмени. В ходе работы между мужчинами возник спор по поводу выполнения поставленных задач. Коллега попросил сотрудника ускорить темп работы. Тот, в свою очередь, ударил его кулаком по лицу.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, у пострадавшего диагностирован перелом нижней челюсти. Злоумышленника, распускающего руки, задержали. Возбуждено уголовное дело. Теперь тюменцу грозит до трех лет лишения свободы.

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