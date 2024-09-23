На тюменском кладбище по просьбам людей появится несколько дополнительных входов

Posted 23 сентября, 10:38
Published 23 сентября, 10:38
Modified 23 сентября, 10:41
Updated 23 сентября, 10:41
Тюменская пенсионерка отмечает, что многие люди плутают, поскольку все прежние тропинки оказались перекрыты новым забором. Женщина не понимает, почему нельзя было установить калитку на входе.
По информации главы Ембаевского муниципального образования Дины Бурундуковой, предоставившей сведения изданию «Вслух.ру», решение о дополнительных проходах на кладбище уже принято. До конца года будут установлены несколько калиток, в том числе со стороны СНТ «Источник» и конного клуба. Власти учли просьбы местных жителей. Отмечается, что любые варианты обсудят с людьми.
Добавим, что это кладбище еще c XIX века. Для захоронений оно уже закрыто, с 2020 года разрешается только дозахоронение урн с прахом. Планируется увеличение количества входов на кладбище, подчеркнули власти.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени благоустроят сектор 28 кладбища Червишевское-5, где захоронены погибшие участники специальной военной операции. На работы планируют потратить около 23 миллионов рублей.