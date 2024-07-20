Не подошел по дресс-коду: в Тюмени инвалида-колясочника не пустили в караоке-клуб

Между тем, тюменцы уже осудили администрацию караоке-клуба за данный инцидент. И подчеркнули, что согласно КоАП, отныне отказ потребителю в оказании услуг (либо в доступе к услугам) по причинам, связанным с состоянием его здоровья или ограничением жизнедеятельности, грозит административным штрафом для юридических лиц в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.