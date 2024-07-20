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Published Сегодня, 12:34

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Updated Сегодня, 12:38

В Тюмени инвалида-колясочника не пустили в караоке-клуб из-за спортивных брюк

Не подошел по дресс-коду: в Тюмени инвалида-колясочника не пустили в караоке-клуб

20 июля 2024, 12:34
Фото: 1MI

В Тюмени инвалида-колясочника не пустили в караоке-клуб из-за спортивных брюк

В Тюмени инвалида-колясочника не пустили в караоке-клуб Artichoke из-за того, что его одежда не соответствовала установленному в заведении дресс-коду — на молодом человеке были одеты спортивные брюки.

Об этом сообщили мама тюменца Светлана Кербс в социальных сетях. По словам женщины, инцидент случился 17 июля, в День рождения ее сына.

«17 июля 2024 года у моего сына Павла был День рождения. Сначала мы с семьей и его друзьями сидели на даче, потом у сына возникло спонтанное решение — поехать попеть песни. Впервые за два года, у Павла возникло желание куда-то не только съездить, но и попеть песни. Выбор пал на караоке-клуб Artichoke. Но, к величайшему сожалению, его не пустили в клуб из-за того, что он был одет в спортивные брюки. Объяснение, что по роду своего заболевания, что он не может находиться в другой одежде и обуви, тоже не сыграло роли», — пожаловалась женщина.

И добавила, что из-за случившегося вся работа по восстановлению психологического состояния Павла пошла насмарку.

Фото: ВК Светлана Кербс

В заведении на опубликованный пост тюменки отреагировали оперативно. Признали, что сотрудникам караоке-бара не хватило мудрости «закрыть глаза» в сложившейся ситуации на одежду гостей.

«Мы стараемся создать атмосферу праздника в нашем заведении, гости отмечают свои дни рождения, значимые для них события, просто выходят из обычной жизни в атмосферу творчества и красоты. Поэтому большинство гостей приходят в вечерних платьях, туфлях. Приемлем даже летний вариант с шортами (не спортивными). Но не вариант дачной одежды в сланцах, шортах и дачных футболках. Гости сами сказали нам, что приехали с дачи. Это одна из важнейших причин. Стоит отметить, что к одежде Павла вопросов не было, чего не скажешь про одежду сопровождающих его людей», — отметили в заведении.

И добавили, что с радостью ждут Павла в гости.

Фото: ВК Светлана Кербс

Между тем, тюменцы уже осудили администрацию караоке-клуба за данный инцидент. И подчеркнули, что согласно КоАП, отныне отказ потребителю в оказании услуг (либо в доступе к услугам) по причинам, связанным с состоянием его здоровья или ограничением жизнедеятельности, грозит административным штрафом для юридических лиц в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

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