Не подошел по дресс-коду: в Тюмени инвалида-колясочника не пустили в караоке-клуб

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Об этом сообщили мама тюменца Светлана Кербс в социальных сетях. По словам женщины, инцидент случился 17 июля, в День рождения ее сына.
«17 июля 2024 года у моего сына Павла был День рождения. Сначала мы с семьей и его друзьями сидели на даче, потом у сына возникло спонтанное решение — поехать попеть песни. Впервые за два года, у Павла возникло желание куда-то не только съездить, но и попеть песни. Выбор пал на караоке-клуб Artichoke. Но, к величайшему сожалению, его не пустили в клуб из-за того, что он был одет в спортивные брюки. Объяснение, что по роду своего заболевания, что он не может находиться в другой одежде и обуви, тоже не сыграло роли», — пожаловалась женщина.
И добавила, что из-за случившегося вся работа по восстановлению психологического состояния Павла пошла насмарку.
В заведении на опубликованный пост тюменки отреагировали оперативно. Признали, что сотрудникам караоке-бара не хватило мудрости «закрыть глаза» в сложившейся ситуации на одежду гостей.
«Мы стараемся создать атмосферу праздника в нашем заведении, гости отмечают свои дни рождения, значимые для них события, просто выходят из обычной жизни в атмосферу творчества и красоты. Поэтому большинство гостей приходят в вечерних платьях, туфлях. Приемлем даже летний вариант с шортами (не спортивными). Но не вариант дачной одежды в сланцах, шортах и дачных футболках. Гости сами сказали нам, что приехали с дачи. Это одна из важнейших причин. Стоит отметить, что к одежде Павла вопросов не было, чего не скажешь про одежду сопровождающих его людей», — отметили в заведении.
И добавили, что с радостью ждут Павла в гости.
Между тем, тюменцы уже осудили администрацию караоке-клуба за данный инцидент. И подчеркнули, что согласно КоАП, отныне отказ потребителю в оказании услуг (либо в доступе к услугам) по причинам, связанным с состоянием его здоровья или ограничением жизнедеятельности, грозит административным штрафом для юридических лиц в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени владельцу бара «Секреты» выписали штраф на 150 тысяч рублей за то, что сотрудники заведения отказали в посещении клиенту с ограниченными возможностями. При этом причины отказа не пояснили. без объяснения причин.