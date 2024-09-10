7 ножевых ранений в грудь получила мать, защищая дочь от нападения тюменца

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
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Драма разыгралась 23 августа. Уже не в первый раз когда-то бывший близким человек решил доказать свою правоту физической расправой.
Пожилая мать защитила дочь и активно сопротивлялась нападавшему. Но ему удалось семь раз ударить потерпевшую в грудь. Несмотря на ранение старшей, женщины справились с обидчиком, после чего обратились в полицию и скорую.
Мать получила медицинскую помощь, а 30-летний мужчина, который уже привлекался к уголовной ответственности за попытки навредить здоровью сожительницы, заключен под стражу. Следственное управление Следственного комитета России по ЯНАО продолжает работу по делу.