Напали, а полиция бездействует. Житель Тюмени пожаловался на избиение мигрантами

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
В сообществе «ЧС Тюмень» местный житель рассказал, что вечером 31 августа на Московском тракте на него напали «три лица азиатской внешности».
— С их слов, я занял их парковочное место, они так решили, так как я был рядом с автомобилем, который якобы стоял на их месте, хотя моего автомобиля вообще не было на данной парковке. Это общая парковка для жильцов дома. Тем более, по их словам, они вообще из дома 16а, то есть никаким боком отношения не имеют к парковке дома №16, и тем более не имеют там личных мест, — написал тюменец.
Мужчина добавил, что попытался решить ситуацию мирным путем. Однако они «были настроены агрессивно и накинулись втроем». Мужчине на помощь пришел сосед. По словам тюменца, во время нападения мужчины угрожали ему расправой.
В тот же день пострадавший написал заявление в полицию. Однако правоохранительные органы не связались с ним до сих пор.
— Никто из полиции даже камеры до сих пор не смотрел, так как я уже сам сходил в магазин, посмотрел запись. Сотрудники магазина подтвердили, что никто не приходил. Хотелось бы задать вопрос нашей полиции, когда вы начнете защищать граждан России и работать, а не просто принимать заявления и забывать про них? Или предлагаете ждать, пока они завершат то, что начали? — возмутился пострадавший.
В посте тюменец приложил фотографию принятого в полиции заявления.
Ранее «Наш город» писал о том, что тюменские эсеры призвали к дракам с мигрантами. Так, по мнению политиков, их можно заставить уважать российские законы.